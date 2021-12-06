En gelişmiş insansı robot "Ameca" tanıtıldı

SOPHIA'NIN ARDINDAN GELDİ

Diğer taraftan Ameca, ilk olarak 2016 yılında ortaya çıkan ve gerçekçi bir yüze sahip, göz kırpabilen, bir yandan diğer tarafa bakabilen ve konuşabilen, süper zeki, insan benzeri bir yüze Sophia'nın gelişimini takip ediyor.