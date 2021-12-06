En gelişmiş insansı robot "Ameca" tanıtıldı

İngiliz mühendisler dünyadaki en gelişmiş insansı robotu ürettiklerini duyurdu. 2017'de Suudi Arabistan vatandaşı olan Sophia'yı takip eden Ameca adlı robot, gerçekçi mimikleriyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, yapay zekaya sahip Ameca'nın insan ve robot etkileşiminin mükemmel bir örneği olduğunu söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 06.12.2021 - 17:30 | Son Güncelleme : 06.12.2021 - 17:37

En gelişmiş insansı robot "Ameca" tanıtıldı - 1

İngiltere’de Cornwall merkezli bir teknoloji şirketi olan Engineered Arts, “dünyanın en gelişmiş insansı” robotunu ürettiğini duyurdu. Firma, Ameca adlı robotu Youtube üzerinden tanıttı.

En gelişmiş insansı robot "Ameca" tanıtıldı - 2

Sosyal medya kullanıcıları yapay zekaya sahip robotun ne kadar gerçekçi ve insan benzeri olduğuna dair şaşkınlıklarını dile getirdi.

Bir kullanıcı şöyle yazdı: “Yapay zekadan korkmamız gerektiğini biliyorum ama bu beni korkutmayan ilk jinoid. Oldukça havalı.”

En gelişmiş insansı robot "Ameca" tanıtıldı - 3

Bazı insanlar ise  Ameca'yı, Will Smith'in başrolde olduğu ve distopik bir dünyada kamu hizmeti pozisyonlarını robotların aldığı tasvir eden 2004 tarihli bir bilim kurgu filmi olan I, Robot'taki NS-5 serisiyle karşılaştırdı.

En gelişmiş insansı robot "Ameca" tanıtıldı - 4

Bununla birlikte, yayımlanan görüntülerde Ameca’nın robotun gözlerini açmadan önce omzunu ısıttığı ve oldukça inandırıcı bir şaşkınlık ifadesine büründüğü görüldü. 

En gelişmiş insansı robot "Ameca" tanıtıldı - 5

SOPHIA'NIN ARDINDAN GELDİ

Diğer taraftan Ameca, ilk olarak 2016 yılında ortaya çıkan ve gerçekçi bir yüze sahip, göz kırpabilen, bir yandan diğer tarafa bakabilen ve konuşabilen, süper zeki, insan benzeri bir yüze Sophia'nın gelişimini takip ediyor. 

En gelişmiş insansı robot "Ameca" tanıtıldı - 6

Hong Konglu, Hanson robotics tarafından yaratılan insansı robot, sohbet edebiliyor, muzipçe gülümseyebiliyor ve hatta fıkra anlatabiliyor.

En gelişmiş insansı robot "Ameca" tanıtıldı - 7

SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞI OLMUŞTU

Sophia, Ekim 2017'de yasal olarak Suudi Arabistan vatandaşı olunca tarih yazdı.

En gelişmiş insansı robot "Ameca" tanıtıldı - 8

Ancak, Ameca da Sophia gibi  ürüyemiyor. Engineered Arts, bunun hala çok uzakta olduğunu söyledi, ancak yüzün "güçlü bir Tritium robot işletim sistemine" sahip "insan benzeri yapay bir vücut (AI x AB)" üzerine yerleştirildiğini aktardı.

En gelişmiş insansı robot "Ameca" tanıtıldı - 9

"İNSAN-ROBOT ETKİLEŞİMİ İÇİN MÜKEMMEL BİR ÖRNEK"

Öte yandan, Engineered Arts, Ameca'nın "insan robot teknolojisinin ön saflarını temsil ettiği" için insanlara geleceğe bir bakış sunacağını umuyor. Şirketin web sitesinde, "Geleceğin robotik teknolojilerine yönelik geliştirme platformu olarak özel olarak tasarlanan Ameca, insan-robot etkileşimi için mükemmel bir örnek oluşturuyor" denildi.

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