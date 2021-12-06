En gelişmiş insansı robot "Ameca" tanıtıldı

Haberler - ntv.com.tr 06.12.2021 - 17:30 | Son Güncelleme : 06.12.2021 - 17:37
İngiltere’de Cornwall merkezli bir teknoloji şirketi olan Engineered Arts, “dünyanın en gelişmiş insansı” robotunu ürettiğini duyurdu. Firma, Ameca adlı robotu Youtube üzerinden tanıttı.
Sosyal medya kullanıcıları yapay zekaya sahip robotun ne kadar gerçekçi ve insan benzeri olduğuna dair şaşkınlıklarını dile getirdi.
Bir kullanıcı şöyle yazdı: “Yapay zekadan korkmamız gerektiğini biliyorum ama bu beni korkutmayan ilk jinoid. Oldukça havalı.”
Bazı insanlar ise Ameca'yı, Will Smith'in başrolde olduğu ve distopik bir dünyada kamu hizmeti pozisyonlarını robotların aldığı tasvir eden 2004 tarihli bir bilim kurgu filmi olan I, Robot'taki NS-5 serisiyle karşılaştırdı.
Bununla birlikte, yayımlanan görüntülerde Ameca’nın robotun gözlerini açmadan önce omzunu ısıttığı ve oldukça inandırıcı bir şaşkınlık ifadesine büründüğü görüldü.
Diğer taraftan Ameca, ilk olarak 2016 yılında ortaya çıkan ve gerçekçi bir yüze sahip, göz kırpabilen, bir yandan diğer tarafa bakabilen ve konuşabilen, süper zeki, insan benzeri bir yüze Sophia'nın gelişimini takip ediyor.
Hong Konglu, Hanson robotics tarafından yaratılan insansı robot, sohbet edebiliyor, muzipçe gülümseyebiliyor ve hatta fıkra anlatabiliyor.
Sophia, Ekim 2017'de yasal olarak Suudi Arabistan vatandaşı olunca tarih yazdı.
Ancak, Ameca da Sophia gibi ürüyemiyor. Engineered Arts, bunun hala çok uzakta olduğunu söyledi, ancak yüzün "güçlü bir Tritium robot işletim sistemine" sahip "insan benzeri yapay bir vücut (AI x AB)" üzerine yerleştirildiğini aktardı.
Öte yandan, Engineered Arts, Ameca'nın "insan robot teknolojisinin ön saflarını temsil ettiği" için insanlara geleceğe bir bakış sunacağını umuyor. Şirketin web sitesinde, "Geleceğin robotik teknolojilerine yönelik geliştirme platformu olarak özel olarak tasarlanan Ameca, insan-robot etkileşimi için mükemmel bir örnek oluşturuyor" denildi.