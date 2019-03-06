NTV

En güçlü ordular belli oldu (Listede Türkiye de var)

ntv.com.tr

'Global Firepower' isimli internet sitesi 2019 yılı için dünyanın en güçlü ordularını belirledi Sıralama yapılırken savunma bütçeleri, personel sayısı, ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterler göz önüne alındı.

  • 1

    40- Romanya 

  • 2

    39- Belarus 

  • 3

    38- Arjantin 

  • 4

    37- Myanmar 

  • 5

    36- Norveç 

  • 6

    35- Hollanda 

  • 7

    34- Meksika 

  • 8

    33- İsviçre 

  • 9

    32- G. Afrika 

  • 10

    31- İsveç 

  • 11

    30- Çekya 

  • 12

    29- Ukrayna 

  • 13

    28- Yunanistan 

  • 14

    27- Cezayir 

  • 15

    26- Tayland 

  • 16

    25- S. Arabistan 

  • 17

    24- Polonya 

  • 18

    23- Vietnam 

  • 19

    22- Tayvan 

  • 20

    21- İspanya 

  • 21

    20- Kanada 

  • 22

    19- Avustralya 

  • 23

    18- K.Kore 

  • 24

    17- Pakistan 

  • 25

    16- İsrail 

  • 26

    15- Endonezya 

  • 27

    14- İran 

  • 28

    13- Brezilya 

  • 29

    12- Mısır 

  • 30

    11- İtalya 

  • 31

    10- Almanya 

  • 32

    9- Türkiye 

  • 33

    8- İngiltere 

  • 34

    7- G.Kore 

  • 35

    6- Japonya 

  • 36

    5- Fransa 

  • 37

    4- Hindistan 

  • 38

    3- Çin 

  • 39

    2- Rusya 

  • 40

    1- ABD
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