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En hızlı şarj olan telefonlar belli oldu

ntv.com.tr

PhoneArena gerçekleştirdiği testlerin arından piyasadaki en hızlı şarj olan telefonları açıkladı. İşte ilk 5'te yar alan cihazlar...

  • 1

    Samsung'un geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkardığı yeni amiral gemisi Note 9 109 dakikada tam kapasiteye ulaşarak listeye 5'inci sıradan dahil oldu.
  • 2

    4 bin mAh bataryaya sahip olan Honor 8 Pro'nun yüzde yüz şarja ulaşması için gereken süre 106 dakika olarak belirlendi.
  • 3

    4 bin mAh gücünde bir bataryaya sahip olan Huawei Mate 10 Pro için ise bu süre 102 dakika.
  • 4

    Amiral gemisi katili olarak anılan 3 bin 300 mAh pile sahip OnePlus 6 80 dakika ile listenin ikinci sırasında yer aldı
  • 5

    Gelelim piyasadaki en hızlı şark olan telefona... 

    Huawei P20 Pro 4 bin mAh pilini 90 dakikada doldurmayı başararak listenin zirvesindeki yerini aldı. 

  • 6

    HUAWEİ P20 PRO’NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

    HUAWEİ P20 PRO’NUN ÖZELLİKLERİ NELER?
    Peki listenin zirvesinde yer alan Huawei P20 Pro’nun özellikleri neler?
  • 7

    Huawei P20 Pro'da 6.1 inç büyüklüğünde ekrana yer verildi.
  • 8

    Cihaz1080x2240 (Full HD+) çözünürlüğünde OLED ekrana ev sahipliği yapıyor. 

  • 9

    8 çekirdeğe ev sahipliği yapan modelin batarya değeri 4 bin mAh. 

  • 10

    Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 40 + 20 + 8 MP değerlere sahip üç arka kameraya sahip olması. 

  • 11

    Huawei P20 Pro'da 24 MP'lik bir selfie kamerasına yani ön kameraya yer verildi. 

  • 12

    Huawei P20 Pro 128 GB depolama alanına sahip. 

    Model hızlı şarj özelliğine de sahip. 

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