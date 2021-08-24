En hızlı yörüngeye sahip asteroid bulundu

Güneş'in etrafında en hızlı tur atan asteroid bulundu. Bilim insanları 2021 PH27'nin bir tam turu 113 günde tamamladığını tespit etti. 13 Haziran'da tespit edilen göktaşının ömrünün uzun olmayacağı tahmin ediliyor.

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ntv.com.tr 24.08.2021 - 09:34

Gün geçmiyor ki uzayda yeni bir keşif yapılmasın. Son olarak bilim insanları en hızlı yörüngeye sahip asteroidi keşfetti.

Güneş'in etrafında dönen 2021 PH27 adındaki asteroid Güneş'in etrafında tur atıyor.

Hesaplamalara göre 2021 PH27'in Güneş'in etrafında bir tur atması 113 Dünya gününe denk geliyor. Bu süre 2021 PH27'i Güneş'in yörüngesindeki en hızlı asteroid yapıyor.

Aynı zamanda 2021 PH27'den hızlı olan tek bir gök cismi var. O da Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür.

Merkür'ün Güneş'in etrafında bir tur atması 88 gün sürüyor. 2021 PH27, Dünya'ya her yaklaştığında yüzeyi çok fazla ısınıyor ve uzaya kurşun madeni bırakıyor. Bu kurşun da Güneş'e doğru çekiliyor.

BİR ŞEYE ÇARPACAK 13 Ağustos tarihinde keşfedilen 2021 PH27'in ömrü de uzun olmayacak. Yapılan hesapalara göre 1 kilometre çapına sahip göktaşı birkaç milyon yıl içerisinde Güneş'e, Merkür'e ya da Venüs'e çarpacak.

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