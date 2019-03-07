En iyi havayolu şirketleri belli oldu (Listede THY de var)
ntv.com.tr
Dünyanın en büyük uçuş takvimi ve uçuş durumu veri tabanına sahip şirketi OAG Aviation Worldwide, en iyi havayolu firmalarını belirledi ilk 20'de THY de yer aldı.
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120. Alaska Havayoları
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219. Aeroflot
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318. Air France
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417. British Airways
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516. Air Canada
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615. LATAM Airlines Group
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714. ANA
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813. IndiGo
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912. Emirates
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1011. Lufthansa
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1110. Air China
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129. THY
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138. EasyJet
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147. China Eastern Airlines
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156. China Southern Airlines
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165. Ryanair
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174. United
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183. Southwest Airlines
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192. Delta Air Lines
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201. American Airlines