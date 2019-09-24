En kapsamlı 'uzaylı' araştırması sonuçlandı

1 California Berkeley Üniversitesi’ndeki araştırmacıların önderlik ettiği ekip şimdiye kadar yapılan en kapsamlı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

2 Söz konusu araştırmanın sonuçları pek çok kişi için hayal kırıklığı yaratabilir. Zira araştırmada 'uzaylı'lara dair hiçbir iz bulunamadı.

3 Çalışmanın baş yazarı Danny Price, “Verilerde bir şey bulamadık fakat ben kesinlikle umudumu kaybetmiyorum” diyor. Peki uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? İşte bilinin cevabı...

4 UZAYLILAR BİZİMLE NEDEN BAĞLANTI KURMUYOR? Gezegen bilimci ve NASA’nın ‘New Horizons’ misyonunda görev alan Alan Stern dünyadışı bir medeniyetle neden hala iletişim kuramadığımıza dair yeni bir teori ortaya atmıştı.

5 American Astronomical Society’nin düzenlediği konferansta bir açıklama yapan Stern, bunun nedeni olarak uzaylıların tahmin ettiğimizin aksine sualtı bir medeniyet geliştirmiş olabileceği ihtimalinin altını çizdi.

6 Stern, dünya dışı canlıların galaksinin başka bölümlerinde, yaşadıkları gezegende bulunan okyanusların derinliklerinde bulunuyor olabilecekleri iddiasını ortaya attı.

7 Pek çok filme konu olan bu olayın neden henüz gerçekleşmediğini araştıran bilim insanları olası diğer senaryoları belirlemişti.

8 Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir.

9 Zira uzaylıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş olabilir.

10 Ayrıca bu dalgalar bizim fark edemeyeceğimiz kompleks bir yapıya sahip olduğu için gözden kaçırıyor da olabiliriz.

11 Zira uzayı 1984'ten beri dinliyoruz ve bu teknolojimiz oldukça ilkel olabilir.

12 Ayrıca gezegenimizden 32 ışık yılı uzaklıktaki dalgalar henüz bize ulaşmış değil. Evrenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bize doğru ilerleyen "ilk merhaba" mesajı hala yolda olabilir.

13 Bizim de uzaya 100 yıldan biraz fazla süredir dalga gönderdiğimizi düşünürsek bizim mesajımızın da hala bir medeniyete ulaşamadığını söylemek mümkün.

14 En karamsar senaryoya göre, evrende başka yaşamlar arayan tek medeniyet biz olabiliriz.

15 Ya da başka bir gezegendeki yaşam daha biz ulaşamadan kendisini yok etmiş olabilir. Gezegenimizin Soğuk Savaş yıllarında nükleer savaş tehdidi altında yaşadığını düşünürsek başka bir medeniyetin benzer bir sebepten yok olması da oldukça muhtemel.