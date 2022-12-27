En maliyetli 10 iklim felaketi, en az 200 milyar dolar ekonomik kayba yol açtı

Haziran-eylül arasında Pakistan'da yaşanan sellerin ekonomik maliyeti Dünya Bankası tahminlerine göre 30 milyar dolar seviyesinde olmasına karşın sigortanın karşıladığı maliyet en az 5,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Pakistan'daki seller nedeniyle en az 7 milyon kişi yaşadığı yeri terk etti ve 1.700'ün üzerinde insan hayatını kaybetti.



Yaz aylarında Birleşik Krallık ve Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası ve kuraklığın neden olduğu maliyetler en az 20 milyar dolar, yazın Çin'de yaşanan sellerin maliyeti de en 12,3 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Çin'deki seller nedeniyle 239 kişi yer değiştirdi.