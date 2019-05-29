En pahalı iPhone Xs'in satıldığı ülke belli oldu (Listede Türkiye de var)
ntv.com.tr
Deutsche Bank her yıl yayınladığı rapor ile en pahalı iPhone Xs'in hangi ülkelerde satıldığı ortaya çıktı. İşte ülke ülke iPhone Xs fiyatları...
-
125- Avusturya: 1,469 dolar
-
224- Meksika: 1,477 dolar
-
323- Fransa: 1,479 dolar
-
422- İspanya: 1,480 dolar
-
521- Hollanda: 1,480 dolar
-
620- Hollanda: 1,480 dolar
-
719- İngiltere: 1,483 dolar
-
818- Filipinler: 1,484 dolar
-
917- Polonya: 1,487 dolar
-
1016- Çek Cumhuriyeti: 1,492 dolar
-
1115- İrlanda: 1,502 dolar
-
1214- Portekiz: 1,502 dolar
-
1313- Finlandiya: 1,502 dolar
-
1412- İtalya: 1,514 dolar
-
1511- Danimarka: 1,529
-
1610- Norveç: 1,533 dolar
-
179- Mısır: 1,537 dolar
-
188- İsveç: 1,541 dolar
-
197- Bangladeş: 1,545 dolar
-
206- Rusya: 1,586 dolar
-
215- Yunanistan: 1,591 dolar
-
224- Hindistan: 1,635 dolar
-
233- Arjantin: 1,776 dolar
-
24
2- Türkiye: 1,880 dolar
KUR GÜNCELLEMESİ: Deutsche Bank'in raporu hazırladığı dönemdeki dolar TL oranı baz alındığı için Türkiye 1880 dolar ile listeye girdi. Ancak bugünkü kur ile iPhone XS'in başlangıç fiyatı 1,649 dolar (9,899 TL) seviyesinde
-
251- Brezilya: 2,050 dolar