En parlak ışık tespit edildi: 18 trilyon volt gücünde

"YÜZYILDA GÖRÜLEN BİR OLAY"

Şili'deki Gemini Güney teleskobunda kızılötesi aletler kullanarak ışığı gözlemleyen Brendan O'Connor, "Hem foton miktarı hem de bize ulaşan fotonların enerjisi açısından gerçekten rekor kırıyor.'Bu kadar yakın ve bu kadar parlak bir ışığı izlemek, gerçekten yüzyılda bir görülen bir olaydır” diye konuştu.