En popüler 10 üretken yapay zeka aracı belli oldu

Listede 43 milyon ziyaret alan POE 3. sırada, 40,2 milyon ziyaret alan Perplexity 4. sırada, 32,3 milyon ziyaret alan Claude 5. sırada, 31,1 milyon ziyaret alan DeepAI 6. sırada, 26,2 milyon ziyaret alan Copilot 7. sırada, 24,7 milyon ziyaret alan Midjourney 8. sırada, 18 milyon ziyaret alan Prezi 9. sırada ve 13,9 milyon ziyaretçi alan Nightcafe 10. sırada bulunuyor.



Listede sohbet botu olarak hizmet veren botların üstünlüğü dikkati çekiyor.



Listede ilk 7 sırada chatbotlar bulunurken, son 3 sırada ise metinden görsel oluşturan üretken yapay zekalar yer alıyor.



Öte yandan listede ABD'nin üstünlüğü dikkati çekiyor. İlk 10 sırada yer alan üretken yapay zekalar arasında Avustralya merkezli Nightcafe hariç diğer tüm yapay zeka şirketlerinin merkezleri ABD'de yer alıyor.