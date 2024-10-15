En popüler 10 üretken yapay zeka aracı belli oldu
İnsanlar tarafından en fazla kullanılan 10 üretken yapay zeka aracı açıklandı. Listede ilk 10 sırada yer alan yapay zeka araçlarının 9'unun merkezi ABD'de bulunurken, sadece Nightcafe'nin merkezi Avustralya'da yer alıyor.
Dünyada üretken yapay zekayı kim kullanıyor? raporundan derlenen bilgilere göre, Mart ayı itibarıyla en iyi 40 üretken yapay zeka aracı, milyonlarca kullanıcıdan ayda yaklaşık 3 milyar ziyaret çekti.
ChatGPT tek başına trafiğin yüzde 82,5'ini kontrol etmesine rağmen Google'ın aylık ziyaretlerinin yalnızca 80'de 1'ine ulaşabildi.