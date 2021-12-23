En popüler alan adı değişti: Google artık zirvede değil (İlk 10 belli oldu)

Web güvenliği ve performans şirketi Cloudflare'nin 2021 Yılı İnternet Trafiği İncelemesi raporuna göre TikTok, 2021'de en popüler alan adında Google'ı geride bıraktı.

Haberler - ntv.com.tr 23.12.2021 - 13:36

En popüler alan adı değişti: Google artık zirvede değil (İlk 10 belli oldu) - 1

Video paylaşım platformu TikTok, özellikle 2021'de büyük bir popülariteye ulaştı. Web trafiğinde , , YouTube ve Netflix gibi devleri geride bırakmak, yükselişin hızını ve gücünü de ayrıca ortaya koydu.

En popüler alan adı değişti: Google artık zirvede değil (İlk 10 belli oldu) - 2

Google ve Meta'nın sahibi olduğu Facebook, çok fazla rakibi olmadığı dönemlerde bu alanlarda bu seviyede ciddi bir rekabet yaşamazken şimdi birçok firma gibi onlar da TikTok'ta yer alan birçok özelliğin kopyalarını kendi ürünleri için hazırlıyor ya da kullanıyor.

En popüler alan adı değişti: Google artık zirvede değil (İlk 10 belli oldu) - 3

TikTok, Cloudflare'in 2021'deki en iyi alan adları sıralamasında 7 numaradan 1 numaraya yükselirken aynı zamanda bu yıl Facebook'u sosyal medya alanlarında da geçerek 1 Numara oldu.

Bu rapora göre en popüler alan adlarında ilk 10 şu şekilde:

En popüler alan adı değişti: Google artık zirvede değil (İlk 10 belli oldu) - 4

1 TikTok.com

En popüler alan adı değişti: Google artık zirvede değil (İlk 10 belli oldu) - 5

2 Google.com

En popüler alan adı değişti: Google artık zirvede değil (İlk 10 belli oldu) - 6

3 Facebook.com

En popüler alan adı değişti: Google artık zirvede değil (İlk 10 belli oldu) - 7

4 .com

En popüler alan adı değişti: Google artık zirvede değil (İlk 10 belli oldu) - 8

5 .com

En popüler alan adı değişti: Google artık zirvede değil (İlk 10 belli oldu) - 9

6 .com

En popüler alan adı değişti: Google artık zirvede değil (İlk 10 belli oldu) - 10

7 Netflix.com

En popüler alan adı değişti: Google artık zirvede değil (İlk 10 belli oldu) - 11

8 YouTube.com

En popüler alan adı değişti: Google artık zirvede değil (İlk 10 belli oldu) - 12

9 .com

En popüler alan adı değişti: Google artık zirvede değil (İlk 10 belli oldu) - 13

10 WhatsApp.com

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