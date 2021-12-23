En popüler alan adı değişti: Google artık zirvede değil (İlk 10 belli oldu)

Google ve Meta'nın sahibi olduğu Facebook, çok fazla rakibi olmadığı dönemlerde bu alanlarda bu seviyede ciddi bir rekabet yaşamazken şimdi birçok firma gibi onlar da TikTok'ta yer alan birçok özelliğin kopyalarını kendi ürünleri için hazırlıyor ya da kullanıyor.