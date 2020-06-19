En popüler şifreler belli oldu (Hacker'lar 1 saniyede kırabiliyor)

2019'de onlarca hack saldırısı yaşandı, milyonlarca kullanıcının bilgileri siber korsanların eline geçti. Ancak görünen o ki bu durum milyonlarca kullanıcının online güvenlik adına attığı adımları yeniden gözden geçirmesine yol açmadı. Yapılan bir araştırmaya göre, en popüler şifre geçen yıl olduğu gibi '123456' oldu. İşte her şeye rağmen kullanıcıların vaz geçmediği şifreler...

19.06.2020 - 11:09

En popüler şifreler belli oldu (Hacker'lar 1 saniyede kırabiliyor) - 1

Nordpass’in yeni araştırması, bilgisayar korsanlarının milyonlarca internet kullanıcısı tarafından kullanılan şifrelerin oldukça kolay bir şekilde kırılabildiğini gözler önüne serdi. 

 

En popüler şifreler belli oldu (Hacker'lar 1 saniyede kırabiliyor) - 2

Söz konusu araştırmaya göre, dünyanın en popüler şifrelerinin yaklaşık yüzde 70'i bir saniyeden daha kısa sürede kırılabiliyor.  

 

En popüler şifreler belli oldu (Hacker'lar 1 saniyede kırabiliyor) - 3

Zira milyonlarca kullanıcının tercih ettiği şifre geçen yıl olduğu gibi '123456' oldu.  

 

En popüler şifreler belli oldu (Hacker'lar 1 saniyede kırabiliyor) - 4

İşte her şeye rağmen kullanıcıların vaz geçmediği şifreler... 

En popüler şifreler belli oldu (Hacker'lar 1 saniyede kırabiliyor) - 5

123456 

123456789  

qwerty  

  

En popüler şifreler belli oldu (Hacker'lar 1 saniyede kırabiliyor) - 6

1234567  

12345678  

12345  

  

En popüler şifreler belli oldu (Hacker'lar 1 saniyede kırabiliyor) - 7

111111  

123123  

abc123  

qwerty123 

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