En popüler şifreler belli oldu (Hacker'lar 1 saniyede kırabiliyor)

19.06.2020 - 11:09
Nordpass’in yeni araştırması, bilgisayar korsanlarının milyonlarca internet kullanıcısı tarafından kullanılan şifrelerin oldukça kolay bir şekilde kırılabildiğini gözler önüne serdi.
Söz konusu araştırmaya göre, dünyanın en popüler şifrelerinin yaklaşık yüzde 70'i bir saniyeden daha kısa sürede kırılabiliyor.
Zira milyonlarca kullanıcının tercih ettiği şifre geçen yıl olduğu gibi '123456' oldu.
İşte her şeye rağmen kullanıcıların vaz geçmediği şifreler...
123456
123456789
qwerty
1234567
12345678
12345
111111
123123
abc123
qwerty123