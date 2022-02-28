En tehlikeli 20 şifre açıklandı

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, bilgisayar korsanlarının en kolay kırdıkları ve en çok kullanılan 20 şifre açıklandı. Rusya-Ukrayna savaşında siber saldırıların artabileceğine dikkat çeken raporda, bir kişinin ortalama parola gerektiren 100'den fazla farklı hesabı olduğuna dikkat çekildi.

Haberler - ntv.com.tr 28.02.2022 - 16:24

En tehlikeli 20 şifre açıklandı - 1

Mobil güvenlik firması Lookout yayımladığı raporunda , dünyada kullanılan en tehlikeli 20 şifreyi açıkladı.

Söz konusu şifrelerin halihazırda en çok kullanılan şifrelerin de başında geldiğini belirtilen raporda, korsanların kırmakta zorlanmadığı şifreler paylaşıldı.

En tehlikeli 20 şifre açıklandı - 2

Çevrimiçi parola yöneticisi NordPass, bir kişinin ortalama parola gerektiren 100'den fazla farklı hesabı olduğuna dikkat çekerken, Rusya-Ukrayna krizinin siber saldırı sayılarını artırabileceğinin altı çizildi.

İşte kullanıcıların en çok kullandığı tehlikeli şifreler:

En tehlikeli 20 şifre açıklandı - 3

123456

123456789

Qwerty

Password

12345

En tehlikeli 20 şifre açıklandı - 4

12345678

111111

1234567

123123

Qwerty123

En tehlikeli 20 şifre açıklandı - 5

1q2w3e

1234567890

DEFAULT

0

Abc123

En tehlikeli 20 şifre açıklandı - 6

654321

123321

Qwertyuiop

Iloveyou

666666

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