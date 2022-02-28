En tehlikeli 20 şifre açıklandı

Haberler - ntv.com.tr 28.02.2022 - 16:24
Mobil güvenlik firması Lookout yayımladığı raporunda , dünyada kullanılan en tehlikeli 20 şifreyi açıkladı.
Söz konusu şifrelerin halihazırda en çok kullanılan şifrelerin de başında geldiğini belirtilen raporda, korsanların kırmakta zorlanmadığı şifreler paylaşıldı.
Çevrimiçi parola yöneticisi NordPass, bir kişinin ortalama parola gerektiren 100'den fazla farklı hesabı olduğuna dikkat çekerken, Rusya-Ukrayna krizinin siber saldırı sayılarını artırabileceğinin altı çizildi.
İşte kullanıcıların en çok kullandığı tehlikeli şifreler:
123456
123456789
Qwerty
Password
12345
12345678
111111
1234567
123123
Qwerty123
1q2w3e
1234567890
DEFAULT
0
Abc123
654321
123321
Qwertyuiop
Iloveyou
666666