En “temiz” havayolu şirketleri belli oldu (Sosyal medya kullanıcıları seçti)
ntv.com.tr
Skytrax isimli internet sitesi dijital mecralar ve sosyal medya üzerinden yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar ile kullanıcıların gözünden en temiz havayolu şirketleri belli oldu
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130. Philippine Airlines
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229. THY
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328. Air France
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427. Virgin Australia
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526. Oman Air
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6
25. Finnair
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724. KLM Royal Dutch Airlines
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8
23. Hong Kong Airlines
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9
22. Qantas Airways
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10
21. Etihad Airways
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11
20. Air New Zealand
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12
19. Emirates
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13
18. Bangkok Airways
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14
17. China Southern Airlines
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15
16. Garuda Indonesia
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1615. Thai Airways
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17
14. China Airlines
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18
13. Austrian Airlines
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19
12. Cathay Dragon
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20
11. Korean Air
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21
10. Lufthansa
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22
9. Hainan Airlines
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23
8. Swiss International Air Lines
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24
7. Qatar Airways
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25
6. Cathay Pacific Airways
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26
5. Japan Airlines
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27
4. Singapore Airlines
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28
3. Asiana Airlines
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29
2. Eva Air
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30
1. ANA All Nippon Airways