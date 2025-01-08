En ucuz iPhone modeli geliyor! Apple'nin yeni telefonunun çıkış tarihi belli oldu
Apple, üç yıl aradan sonra iPhone SE'nin yeni modelini için hazırlıklarını hızlandırdı. Yeni yılda ekonomik olarak elini güçlendirmek isteyen şirketin iPhone 14'e benzer tasarımla en ucuz modelini piyasaya sunması bekleniyor. Apple'ın yapay zeka özelliğini de kullanıcılara sunacağı tahmin ediliyor. Peki yeni iPhone SE 4 ne kadar olacak? iPhone SE 4'ün özellikleri neler ve ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...
Apple, üç yıllık aradan sonra iPhone SE'nin yeni modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Cihazın, en ucuz iPhone olması bekleniyor.