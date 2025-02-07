En ucuz iPhone'un çıkış tarihi sızdırıldı

Apple'ın en ucuz iPhone modeli olması beklenen iPhone SE4'ün çıkış tarihi sızdırıldı. ABD'li teknoloji devinin bu model için özel bir etkinlik düzenlemeyeceği ve gelecek cihazı bir basın bülteni aracılığıyla duyuracağı öğrenildi. Peki iPhone SE4 ne zaman çıkacak, nasıl olacak, fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar...

En ucuz iPhone'un çıkış tarihi sızdırıldı - 1

Apple’ın yeni nesil iPhone SE modelinin önümüzdeki hafta tanıtılabileceği ve Şubat ayı içinde satışa sunulabileceği bildiriliyor.

Bloomberg’in haberine göre, Apple iPhone SE 4 için özel bir etkinlik düzenlemeyecek ve cihazı bir basın bülteni ile duyuracak.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

En ucuz iPhone'un çıkış tarihi sızdırıldı - 2

IPHONE 14 TASARIMI VE TOUCH ID’NİN SONU

Yeni iPhone SE 4, iPhone 14’e benzer bir tasarıma sahip olacak.

Apple, kalın çerçeveleri ve Touch ID Ana Ekran düğmesini kaldırarak SE serisini modernleştirecek.

Bu modelin piyasaya sürülmesiyle iPhone serisinde Touch ID tamamen sona erecek.

Apple ayrıca kendi geliştirdiği özel modem çipini ilk kez bu modelde kullanmayı planlıyor.

Apple’ın modem çipi Qualcomm’un modemleri kadar gelişmiş olmayacak, ancak bu hamle, şirketin Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltma yolunda ilk adımı olacak.

En ucuz iPhone'un çıkış tarihi sızdırıldı - 3

A18 ÇİP, 8GB RAM VE USB-C

Yeni iPhone SE 4, Apple Intelligence desteğine sahip olacak ve iPhone 16 ile aynı A18 çipi ve 8GB RAM ile gelecek.

Ayrıca, Avrupa’da satılabilmesi için Lightning yerine USB-C bağlantı noktasıyla donatılacak.

Kamera tarafında ise cihazın 48 megapiksellik tek lensli bir arka kameraya sahip olması bekleniyor.

En ucuz iPhone'un çıkış tarihi sızdırıldı - 4

EN UCUZ IPHONE MODELİ OLMASI BEKLENİYOR

Mevcut iPhone SE 3 modeli 429 dolardan satılıyor.

Ancak Apple’ın daha hızlı çip, Face ID ve diğer yükseltmeler nedeniyle fiyatı artırabileceği belirtiliyor.

Yine de, fiyatın 500 doların altında tutulması bekleniyor, böylece cihaz Samsung ve Google’ın uygun fiyatlı modelleriyle rekabet edebilecek.

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