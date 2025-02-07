En ucuz iPhone'un çıkış tarihi sızdırıldı
Apple'ın en ucuz iPhone modeli olması beklenen iPhone SE4'ün çıkış tarihi sızdırıldı. ABD'li teknoloji devinin bu model için özel bir etkinlik düzenlemeyeceği ve gelecek cihazı bir basın bülteni aracılığıyla duyuracağı öğrenildi. Peki iPhone SE4 ne zaman çıkacak, nasıl olacak, fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar...
Apple’ın yeni nesil iPhone SE modelinin önümüzdeki hafta tanıtılabileceği ve Şubat ayı içinde satışa sunulabileceği bildiriliyor.
Bloomberg’in haberine göre, Apple iPhone SE 4 için özel bir etkinlik düzenlemeyecek ve cihazı bir basın bülteni ile duyuracak.