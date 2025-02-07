En ucuz iPhone'un çıkış tarihi sızdırıldı

A18 ÇİP, 8GB RAM VE USB-C

Yeni iPhone SE 4, Apple Intelligence desteğine sahip olacak ve iPhone 16 ile aynı A18 çipi ve 8GB RAM ile gelecek.

Ayrıca, Avrupa’da satılabilmesi için Lightning yerine USB-C bağlantı noktasıyla donatılacak.

Kamera tarafında ise cihazın 48 megapiksellik tek lensli bir arka kameraya sahip olması bekleniyor.