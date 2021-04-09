En yaygın kullanılan şifreler

Yapılan bir araştırmaya göre insanların yüzde 60'ının şifresi kolay tahmin edilebilir. Şifre olarak 123456 kullanımı çok yaygın olmasına rağmen en çok kullanılan şifre evcil hayvan isimleri.

ntv.com.tr 09.04.2021 - 10:22

En yaygın kullanılan şifreler - 1
İngiltere'deki Ulusal Siber Güvenlik Servisi kullanıcıların şifrelerine yönelik yeni çalışmasının sonuçlarını paylaştı.
En yaygın kullanılan şifreler - 2
BBC'de yer alan bilgilere göre toplumun yüzde 60'ı tahmin edilebilir şifreler kullanıyor.

Servisin bulgularına göre insanların yüzde 15'i şifre olarak evcil hayvanının adını kullanıyor.
En yaygın kullanılan şifreler - 3
Yüzde 13 bir aile üyesinin adını kullanırken yüzde 12 ise önemli bir tarih seçiyor.
En yaygın kullanılan şifreler - 4
İngilizce'de şifre anlamına gelen "password"u şifre olarak kullananların oranı ise yüzde 6.
En yaygın kullanılan şifreler - 5
Tuttuğu takımı şifresi olarak kullananların oranı yüzde 6.
En yaygın kullanılan şifreler - 6
Aynı şekilde 123456'yı şifre yapanların oranı da yüzde 6.
En yaygın kullanılan şifreler - 7
Sevdiği televizyon programının adını şifre olarak kullananların oranı ise yüzde 5.
En yaygın kullanılan şifreler - 8
Servisin aktardığı bilgilere göre ise insanların yüzde 40'u düşük güvenlik şifre kullanmadığını belirtti.
En yaygın kullanılan şifreler - 9
Basit şifre kullanımının en büyük tehlikesi; siber güvenliğinin deneme yanılma saldırısına açık olması. Yani sofistike olmayan birileri bile evcil hayvanınızın adını kullanarak bilgilerinizi ele geçirebilir.
En yaygın kullanılan şifreler - 10
Bu tür isimler, tarihler genelde sosyal medya takibiyle de öğrenilebilir.
En yaygın kullanılan şifreler - 11
Güçlü şifre oluşturmak için, bir büyük harf, bir küçük harf, bir rakam ve bir işaretten oluşan kombinasyonlar denemelisiniz.

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