En zengin Çinli oldu (Şirketini arkadaşından borç alarak kurmuştu)
ntv.com.tr
Online alışveriş devi Alibaba'yı sektörün en büyükleri yapan isim olan Jack Ma, Dünya'daki en zengin Çinli oldu.
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Çin'in en büyük e-ticaret sitesi Alibaba'nın kurucu ortağı Jack Ma, emekli olup öğretmenlik yapacağını açıklamıştı.
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Ancak bu kararına rağmen Ma servetine servet katmaya devam ediyor.
Kişisel serveti 38 milyar dolara ulaşan 48 yaşındaki yatırımcı Dünya'daki en zengin Çİnli oldu.
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JACK MA KİMDİR?
Peki kim bu Jack Ma? İşte milyarder girişimcinin ilginç hayat öyküsü...
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Üniversite sınavlarında üst üste iki kez başarısız olan ve ancak üçüncü denemesinde düşük puanlı bir üniversitede iki senelik yüksek eğitim programına girebilmeyi başaran Ma, Alibaba'nın temelini 1999'da sadece 100 bin dolar sermaye ile attı.
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Ma, Alibaba’yı kurmak için yola çıktığında maddi yetersizliklerden dolayı arkadaşlarından borç para almak zorunda kaldığını katıldığı farklı platformlarda dile getirmişti.
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Adını ünlü "Alibaba ve Kırk Haramiler" masalından alan şirket, dünyanın dört bir köşesinden ticaret yapmak isteyen insanları bir araya getirdi.
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Dijitalleşen dünyada doğru adımlar atarak servetini kısa sürede katlayan Ma, Taobao adlı elektronik alışveriş sitesi ve Alipay adlı elektronik ödeme sistemiyle Çin'in en büyüklerinden biri haline geldi.
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Dünyanın en zenginleri listesinde üst sıralardaki yerini her yıl koruyan Çinli girişimci emekli olacağını açıklamıştı.
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6 yıl önce Alibaba'nın CEO'su olmaktan vazgeçen ve görevi devreden Ma, şimdi emekli olup öğretmenliğe dönmek ve Çin'in eğitim sistemini iyileştirmek istiyor.
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