Ensest ilişkiyi engelleyecek: Çin'deki hayvan çiftliklerine yüz tanıma teknolojisi geldi

Diğer taraftan, Çin’deki başka bir çiftlik domuz eti kıtlığı sırasında hayvanların verimliliğini artırmaya yardımcı olmak için yüz tanıma teknolojisini zaten kullanıyor. Yapay zeka sistemi, çiftçilerin, her domuzun doğumlarından ölümlerine kadar tüm bilgileri bir arada görmesini sağlıyor.