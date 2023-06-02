Epic Games bu hafta hangi oyunu verecek? Epic Games'te bu hafta verilen bedava yeni gizemli oyun

Epic Games kullanıcılarını elde tutmak ve Steam'e daha iyi bir rakip olabilmek için her hafta kullanıcılarına platform üzerinden ücretsiz oyun dağıtıyor. Oyunseverler bu hafta Epic Games'in hangi oyunu bedava vereceğini merak ediyordu.
Kaotik çok oyunculu bir saklambaç oyunu olan Midnight Ghost Hunt, hayaletler olarak zararsız görünen nesnelerin içine girebildiğin veya avcılar olarak saat gece yarısına gelmeden hayaletleri avladığın bir oyun. Epic Games tarafından ücretsiz dağıtılan bu oyunu, 8 Haziran 18.00'a kadar Epic Games Store'dan ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Terk edilmiş bir tiyatro, ürkütücü malikane ve lanetli korsan gemisi gibi bir dizi rahatsız edici ortamın bulunduğu oyunda takım arkadaşlarınla birlikte hayaletleri avlıyorsun. Her mekan kendine has taktiksel düşünceleri ve etrafa savuracak öğeleriyle birlikte rakiplerine muziplik yapmak için çeşitli fırsatlarla gelir.
İşletim Sistemi: Windows 10/11 64-bit
İşlemci: Intel i3-4130 or AMD Ryzen 3
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580 veya eş değer güçte 4GB VRAM'li ekran kartları
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 25 GB kullanılabilir alan