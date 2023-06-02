Epic Games bu hafta hangi oyunu verecek? Epic Games'te bu hafta verilen bedava yeni gizemli oyun

MIDNIGHT GHOST HUNT

Kaotik çok oyunculu bir saklambaç oyunu olan Midnight Ghost Hunt, hayaletler olarak zararsız görünen nesnelerin içine girebildiğin veya avcılar olarak saat gece yarısına gelmeden hayaletleri avladığın bir oyun. Epic Games tarafından ücretsiz dağıtılan bu oyunu, 8 Haziran 18.00'a kadar Epic Games Store'dan ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.