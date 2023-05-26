Epic Games'den bedava Discord Nitro nasıl alınır? Ücretsiz Discord Nitro üyeliği nasıl aktif edilir?

DISCORD NITRO NEDİR?

Discord Nitro üyeliği ile bir çok özelliğe erişebilirsiniz. Animasyonlu gif avatarları, sunucular ve mesajlarda özel emojileri kullanma yeteneği, 8mb'den 100mb'ye yükseltilmiş dosya yükleme sınırı, 1080p'ye kadar süper şarjlı ekran paylaşımı, Seçtiğiniz sunucuyu güçlendirmek için ücretsiz iki Nitro Sunucu Boost'u gibi bir çok özellikten faydalanabiliyorsunuz.