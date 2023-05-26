Epic Games'den bedava Discord Nitro nasıl alınır? Ücretsiz Discord Nitro üyeliği nasıl aktif edilir?

Epic Games, oyunseverlerin genellikle oyun oynarken iletişim kurmak için kullandığı Discord uygulamasında Nitro özelliğini ücretsiz 1 ay deneme fırsatı sunuyor. Peki, Epic Games'den bedava Discord Nitro nasıl alınır? Ücretsiz Discord Nitro üyeliği nasıl aktif edilir? İşte detaylar...

Epic Games'den bedava Discord Nitro nasıl alınır? Ücretsiz Discord Nitro üyeliği nasıl aktif edilir? - 1

Kullanıcıların kendi sunucularını kurarak topluluk oluşturma imkanını mümkün kılan Discord, birçok ünlü yayıncı, sosyal medya fenomeni, Espor oyuncuları tarafından tercih ediliyor. Epic Games ile iş birliği yapan Discord, Nitro özelliğini 1 aylığına ücretsiz olarak dağıtıyor. Kampanyadan son 12 ay içerisinde Nitro abonesi olmayan kullanıcılar faydalanabiliyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Epic Games'den bedava Discord Nitro nasıl alınır? Ücretsiz Discord Nitro üyeliği nasıl aktif edilir? - 2

DISCORD NITRO NEDİR?

Discord Nitro üyeliği ile bir çok özelliğe erişebilirsiniz. Animasyonlu gif avatarları, sunucular ve mesajlarda özel emojileri kullanma yeteneği, 8mb'den 100mb'ye yükseltilmiş dosya yükleme sınırı, 1080p'ye kadar süper şarjlı ekran paylaşımı, Seçtiğiniz sunucuyu güçlendirmek için ücretsiz iki Nitro Sunucu Boost'u gibi bir çok özellikten faydalanabiliyorsunuz.

Epic Games'den bedava Discord Nitro nasıl alınır? Ücretsiz Discord Nitro üyeliği nasıl aktif edilir? - 3

DISCORD NITRO, EPIC GAMES'DEN NASIL ÜCRETSİZ ALINIR?

Epic Games üzerinden ücretsiz 1 aylık Discord Nitro üyeliği almak için izlemeniz gereken adımlar;

  • Öncelikle Epic Games Store üzerinden Discord'un sayfasına gidelim
  • Ardından Discord uygulamasını Epic Games kütüphanemize ekliyoruz
  • Mailinize gelen aboneliği aktif etme bağlantısına tıklayın
  • Yönlendirmeleri adım adım tamamlayın. Eğer varsa hesabınıza ekli banka kartından sadece doğrulama amaçlı 18,36 TL çekilecek fakat birkaç dakika içerisinde geri iadesi yapılacaktır.
Epic Games'den bedava Discord Nitro nasıl alınır? Ücretsiz Discord Nitro üyeliği nasıl aktif edilir? - 4

KAMPANYA NE ZAMANA KADAR SÜRÜYOR?

Epic Games'in bedava Discord Nitro üyeliği kampanyası 7 Haziran'da son bulacak. Gönderilen kodu aktif etmeniz için son tarih 7 Temmuz. Bu tarihten sonra kullanılmayan tüm kodlar iptal edilecek.

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