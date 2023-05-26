Epic Games'den bedava Discord Nitro nasıl alınır? Ücretsiz Discord Nitro üyeliği nasıl aktif edilir?

Kullanıcıların kendi sunucularını kurarak topluluk oluşturma imkanını mümkün kılan Discord, birçok ünlü yayıncı, sosyal medya fenomeni, Espor oyuncuları tarafından tercih ediliyor. Epic Games ile iş birliği yapan Discord, Nitro özelliğini 1 aylığına ücretsiz olarak dağıtıyor. Kampanyadan son 12 ay içerisinde Nitro abonesi olmayan kullanıcılar faydalanabiliyor.
Discord Nitro üyeliği ile bir çok özelliğe erişebilirsiniz. Animasyonlu gif avatarları, sunucular ve mesajlarda özel emojileri kullanma yeteneği, 8mb'den 100mb'ye yükseltilmiş dosya yükleme sınırı, 1080p'ye kadar süper şarjlı ekran paylaşımı, Seçtiğiniz sunucuyu güçlendirmek için ücretsiz iki Nitro Sunucu Boost'u gibi bir çok özellikten faydalanabiliyorsunuz.
Epic Games üzerinden ücretsiz 1 aylık Discord Nitro üyeliği almak için izlemeniz gereken adımlar;
Epic Games'in bedava Discord Nitro üyeliği kampanyası 7 Haziran'da son bulacak. Gönderilen kodu aktif etmeniz için son tarih 7 Temmuz. Bu tarihten sonra kullanılmayan tüm kodlar iptal edilecek.