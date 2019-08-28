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Erdoğan ve Putin'in incelediği SU-57'nin özellikleri neler?

ntv.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin Moskova'da bir araya geldi, ikili Rus yapımı SU-57'yi de inceledi. ABD'nin F-35 uçaklarına rakip olarak görülen Rus yapımı SU-57'ler yeni çağın savaşan şahinleri olarak adlandırılıyor. İşte SU-57 hakkında bilinmesi gereken her şey...

  • 1

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin, Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı.
  • 2

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    Putin ile birlikte fuar alanındaki stantları gezen Erdoğan, aralarında 5'inci nesil Rus savaş uçağı SU-57'nin de bulunduğu uçak ve helikopterler hakkında yetkililerden bilgi aldı. 

    F-35'E ALTERNATİF RUS UÇAĞI SU-57 Mİ? 

  • 3

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    Putin, Rus uçakları konusunda yetkililerden aldığı bilgileri Erdoğan'a aktardı. 

    Peki SU-57'nin öne çıkan özellikleri neler? İşte Rusya'nın yeni nesil uçağı hakkında bilinenler... 

  • 4

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    Saatte 2 bin 600 km azami hıza ulaşabilen Su-57'ler, 20 bin metre irtifaya çıkabiliyor. 

    F-35 ile sık sık kıyaslanan Su-57, 37 ton azami kalkış ağırlığı ile F-35'e kıyasla daha fazla mühimmat taşıyabiliyor. 

  • 5

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    Rusya tarafından üretilen Su-57 savaş uçağı, tek koltuklu, çift motorlu ve 'görünmezlik' özelliğine sahip. 

  • 6

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    Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan Su-57 model 5'inci nesil çok amaçlı avcı savaş uçağı, görünmezlik özelliği nedeniyle Rus ordusuna 'hayalet uçak' teknolojisi ile hizmet verecek.
  • 7

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    Su-57 Avcı Uçakları, 30 Hava Hedefini Aynı Anda Takip Edebiliyor. 

    Bunun uçağın her kısmına yerleştirilen antenler sayesinde gerçekleşebildiği belirtiliyor. 

  • 8

    SAVAŞTA KULLANILDI MI?

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    Rusya Hava Kuvvetleri 2018'de iki adet Su-57'yi Suriye'deki Hmeymim hava üssüne göndermişti. 

    25 Mayıs 2018'de yapılan resmi açıklamaya göre, bu uçaklardan biri görev sırasında bir adet güdümlü füze ateşledi. 

  • 9

    F-35 İLE SU-57'NİN FARKLARI NELER?

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