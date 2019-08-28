Erdoğan ve Putin'in incelediği SU-57'nin özellikleri neler?
ntv.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin Moskova'da bir araya geldi, ikili Rus yapımı SU-57'yi de inceledi. ABD'nin F-35 uçaklarına rakip olarak görülen Rus yapımı SU-57'ler yeni çağın savaşan şahinleri olarak adlandırılıyor. İşte SU-57 hakkında bilinmesi gereken her şey...
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1Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin, Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı.
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Putin ile birlikte fuar alanındaki stantları gezen Erdoğan, aralarında 5'inci nesil Rus savaş uçağı SU-57'nin de bulunduğu uçak ve helikopterler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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Putin, Rus uçakları konusunda yetkililerden aldığı bilgileri Erdoğan'a aktardı.
Peki SU-57'nin öne çıkan özellikleri neler? İşte Rusya'nın yeni nesil uçağı hakkında bilinenler...
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Saatte 2 bin 600 km azami hıza ulaşabilen Su-57'ler, 20 bin metre irtifaya çıkabiliyor.
F-35 ile sık sık kıyaslanan Su-57, 37 ton azami kalkış ağırlığı ile F-35'e kıyasla daha fazla mühimmat taşıyabiliyor.
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Rusya tarafından üretilen Su-57 savaş uçağı, tek koltuklu, çift motorlu ve 'görünmezlik' özelliğine sahip.
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6Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan Su-57 model 5'inci nesil çok amaçlı avcı savaş uçağı, görünmezlik özelliği nedeniyle Rus ordusuna 'hayalet uçak' teknolojisi ile hizmet verecek.
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Su-57 Avcı Uçakları, 30 Hava Hedefini Aynı Anda Takip Edebiliyor.
Bunun uçağın her kısmına yerleştirilen antenler sayesinde gerçekleşebildiği belirtiliyor.
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SAVAŞTA KULLANILDI MI?
Rusya Hava Kuvvetleri 2018'de iki adet Su-57'yi Suriye'deki Hmeymim hava üssüne göndermişti.
25 Mayıs 2018'de yapılan resmi açıklamaya göre, bu uçaklardan biri görev sırasında bir adet güdümlü füze ateşledi.
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F-35 İLE SU-57'NİN FARKLARI NELER?
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