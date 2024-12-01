Erkeğin kalbine giden yol buymuş: Bilimsel olarak kanıtlandı
Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer sözünü birçoğumuz duymuştur. Ancak görünüşe göre bu söz sanıldığı kadar doğru değil. Bilim insanları testosteron hormonunun günlük dalgalanmalarının erkeklerin sosyal davranışları üzerindeki etkilerini inceleyen yeni bir çalışmaya imza attı. İşte ortaya çıkan sonuç.
Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara'daki bir araştırma ekibi, testosteron hormonunun günlük dalgalanmalarının erkeklerin sosyal davranışları üzerindeki etkilerini inceleyen yeni bir çalışmaya imza attı