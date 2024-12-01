Erkeğin kalbine giden yol buymuş: Bilimsel olarak kanıtlandı

Araştırma 41 erkeğin üzerinde yapıldı erkek üzerinde yapılan araştırma, 31 günlük bir gözlem sürecini kapsadı ve bu süre boyunca hem testosteron seviyeleri hem de sosyal etkileşimler hakkında veri toplandı.



Araştırmanın sonuçları, testosteron seviyelerindeki artışın, özellikle yeni sosyal bağlar kurma veya rekabet ortamlarında daha fazla çaba harcama eğilimiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.