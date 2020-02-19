ESA 5 gün boyunca yatacak gönüllüler arıyor

İş ilanı yayınlayan tek uzay ajansı ESA değil. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Ay ve Mars görevleri için yeni astronotlar istihdam edeceğini duyurdu. Uzay ajansı 2 Mart'tan itibaren iş başvurularını almaya başlayacak.
NASA internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre NASA astronotu olmak için gerekli temel şartlardan biri ABD vatandaşı olmak.
Mühendislik, biyoloji, bilgisayar ya da matematik gibi alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak da diğer temel kriterler.
Uzay ajansı yüksek lisans derecesi yerine şu deneyimleri de kabul ediyor:
İlgili bir bilim dalındaki doktora programının en az iki senesini tamamlamak
Osteopatik tıp doktoru olmak
Ulusal çapta tanınan bir okulda test pilotluğu programı bitirmek
Astronotların uzaya gitmeden önce çözmek zorunda oldukları zorlu sorular belli oldu. Uzayda 6 ay geçiren İngiliz astronot Tim Peake bu sorulardan bazılarını açıkladı
(CEVAPLAR FOTO HABERİN SONUNDA)
V'nin değeri nedir?
a) 2volts
b) 4volt
c) 4.5volt
d) 6volts
Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter?
a) 26 gün
b) 30 gün
c) 28 gün
d) 27 gün
b) 4volt
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni astronot kıyafetlerini görücüye çıkardı.
Astro isimli yeni kıyafetin Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanıyor.