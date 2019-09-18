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Eski DSÖ çalışanından uyarı: 36 saat içinde 80 milyon kişiyi öldürebilir

İspanyol gribi 1918-1920 tarihleri arasında 50 milyon kişinin ölümüne yol açmıştı. Peki benzer bir virüs günümüz dünyasında nelere yol açabilir? Bu sorunun cevabı Eski Dünya Sağlık Örgütü çalışanından geldi.

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    Eski Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışanlarının aralarında bulunduğu 15 kişiden oluşan bir ekip tarafından hazırlanan rapor gezegenimizin küresel bir salgına karşı ne kadar hazırlıksız olduğunu gözler önüne seriyor.
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    Söz konusu rapora göre, grip benzeri bir salgın 36 saat içerisinde dünya genelinde 50 ila 80 milyon kişiyi öldürebilir.
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    Aynı raporda İspanyol gribi benzeri bir salgının dünya ekonomisinin yüzde 5 küçülmesine ve sosyal kaosa yol açacağı uyarısının da altı çizildi.
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    DÜNYA’NIN SONU İÇİN 10 SENARYO

    DÜNYA’NIN SONU İÇİN 10 SENARYO
    Çalışmalarından dolayı bilim dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Nobel'e layık görülen 50 bilim insanı insanoğlunun sonunun nasıl geleceğine dair 10 olasılığı açıklamıştı...
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    1- Artan nüfusa bağlı kriz 

  • 6

    2- Nükleer savaş 

  • 7

    3- Antibiyotiğin insanlar üzerinde işlevini kaybetmesi 

  • 8

    4-Bilinçsiz liderlerin sebep olacağı bir küresel felaket 

  • 9

    5- Küresel terörizm 

  • 10

    6- Bilimin göz ardı edilmesi 

  • 11

    7- Yapay zeka 

  • 12

    8- Eşitsizliğin artmasına bağlı küresel kriz 

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    9- Konvansiyonel uyuşturuculardan daha kuvvetli maddelerin keşfi 

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    10- Artan bencillik ve yardımlaşmanın yok olması.
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