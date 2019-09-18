Eski DSÖ çalışanından uyarı: 36 saat içinde 80 milyon kişiyi öldürebilir
İspanyol gribi 1918-1920 tarihleri arasında 50 milyon kişinin ölümüne yol açmıştı. Peki benzer bir virüs günümüz dünyasında nelere yol açabilir? Bu sorunun cevabı Eski Dünya Sağlık Örgütü çalışanından geldi.
-
1Eski Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışanlarının aralarında bulunduğu 15 kişiden oluşan bir ekip tarafından hazırlanan rapor gezegenimizin küresel bir salgına karşı ne kadar hazırlıksız olduğunu gözler önüne seriyor.
-
2Söz konusu rapora göre, grip benzeri bir salgın 36 saat içerisinde dünya genelinde 50 ila 80 milyon kişiyi öldürebilir.
-
3Aynı raporda İspanyol gribi benzeri bir salgının dünya ekonomisinin yüzde 5 küçülmesine ve sosyal kaosa yol açacağı uyarısının da altı çizildi.
-
4
DÜNYA’NIN SONU İÇİN 10 SENARYOÇalışmalarından dolayı bilim dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Nobel'e layık görülen 50 bilim insanı insanoğlunun sonunun nasıl geleceğine dair 10 olasılığı açıklamıştı...
-
5
1- Artan nüfusa bağlı kriz
-
6
2- Nükleer savaş
-
7
3- Antibiyotiğin insanlar üzerinde işlevini kaybetmesi
-
8
4-Bilinçsiz liderlerin sebep olacağı bir küresel felaket
-
9
5- Küresel terörizm
-
10
6- Bilimin göz ardı edilmesi
-
11
7- Yapay zeka
-
12
8- Eşitsizliğin artmasına bağlı küresel kriz
-
13
9- Konvansiyonel uyuşturuculardan daha kuvvetli maddelerin keşfi
-
1410- Artan bencillik ve yardımlaşmanın yok olması.