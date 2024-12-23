Eski NASA astronotundan gizemli UFO itirafı: "Radarda görünmüyordu, beni uyarmadılar!"
Eski bir NASA astronotu olan Leroy Chiao, geçtiğimiz Ağustos sonunda uçağıyla Teksas üzerinden geçerken iki metalik küre şeklinde UFO gördüğünü açıkladı. Chiao, "Bu cisimler radarda görünmüyordu. Hava trafik kontrolü beni uyarmadı ve FAA tarafından zorunlu tutulan transponder’larla iletişim kuran diğer uçakları gösteren ekranımda da yoktu. Ne olduklarını bilmiyorum." diye konuştu. Ayrıca eski astronot, bu yıl sıkça rapor edilen UFO'ların ABD'nin gizli bir askeri teknolojisi olabileceğini düşünüyor. ABD'de yapılan gizli UFO toplantısında ise bir belediye başkanının, "Evimin üzerinde iki araba büyüklüğünde UFO vardı." dediği öne sürüldü.
Eski bir NASA astronotu, geçtiğimiz Ağustos ayı sonunda Teksas üzerinde uçarken uçağının yakınından geçen "iki metalik küre şeklinde cisim" gördüğünü itiraf etti.
2004-2005 yıllarında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) düzenlenen 10. Sefer’in komutanı olarak görev yapan Leroy Chiao, 9.000 feet yükseklikte uçarken bu cisimlerin uçağının sol tarafından geçtiğini belirtti.