Eski NASA astronotundan gizemli UFO itirafı: "Radarda görünmüyordu, beni uyarmadılar!"

Chiao, cisimlerden birinin diğerinin üzerinde uçtuğunu ve her birinin yaklaşık 90 cm çapında olduğunu söyledi.

Chiao, "Az daha çarpacaklardı, büyük bir şans eseri kurtuldum. Eğer çarpsalardı sonuç kötü olabilirdi. O kadar hızlı gelişti ki korkma şansı bile olmadı." ifadelerini kullandı.

Eski NASA astronotu, bu kürelerin uçağına sadece 6 metre kadar yaklaştığını tahmin ediyor.