Eski NASA astronotundan gizemli UFO itirafı: "Radarda görünmüyordu, beni uyarmadılar!"

Eski bir NASA astronotu olan Leroy Chiao, geçtiğimiz Ağustos sonunda uçağıyla Teksas üzerinden geçerken iki metalik küre şeklinde UFO gördüğünü açıkladı. Chiao, "Bu cisimler radarda görünmüyordu. Hava trafik kontrolü beni uyarmadı ve FAA tarafından zorunlu tutulan transponder’larla iletişim kuran diğer uçakları gösteren ekranımda da yoktu. Ne olduklarını bilmiyorum." diye konuştu. Ayrıca eski astronot, bu yıl sıkça rapor edilen UFO'ların ABD'nin gizli bir askeri teknolojisi olabileceğini düşünüyor. ABD'de yapılan gizli UFO toplantısında ise bir belediye başkanının, "Evimin üzerinde iki araba büyüklüğünde UFO vardı." dediği öne sürüldü.

Eski NASA astronotundan gizemli UFO itirafı: "Radarda görünmüyordu, beni uyarmadılar!" - 1

Eski bir NASA astronotu, geçtiğimiz Ağustos ayı sonunda Teksas üzerinde uçarken uçağının yakınından geçen "iki metalik küre şeklinde cisim" gördüğünü itiraf etti.

2004-2005 yıllarında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) düzenlenen 10. Sefer’in komutanı olarak görev yapan Leroy Chiao, 9.000 feet yükseklikte uçarken bu cisimlerin uçağının sol tarafından geçtiğini belirtti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Eski NASA astronotundan gizemli UFO itirafı: "Radarda görünmüyordu, beni uyarmadılar!" - 2

Chiao, cisimlerden birinin diğerinin üzerinde uçtuğunu ve her birinin yaklaşık 90 cm çapında olduğunu söyledi.

Chiao, "Az daha çarpacaklardı, büyük bir şans eseri kurtuldum. Eğer çarpsalardı sonuç kötü olabilirdi. O kadar hızlı gelişti ki korkma şansı bile olmadı." ifadelerini kullandı. 

Eski NASA astronotu, bu kürelerin uçağına sadece 6 metre kadar yaklaştığını tahmin ediyor.

Eski NASA astronotundan gizemli UFO itirafı: "Radarda görünmüyordu, beni uyarmadılar!" - 3

"RADARDA GÖRÜNMÜYORDU, BENİ UYARMADILAR"

Şu anda mühendislik danışmanı ve girişimci olarak çalışan Chiao, NewsNation'a yaptığı açıklamada, metalik kürelerin tespit edilemediğini söyledi.

Chiao, "Bunlar radarda görünmüyordu. Hava trafik kontrolü beni uyarmadı ve FAA tarafından zorunlu tutulan transponder’larla iletişim kuran diğer uçakları gösteren ekranımda da yoktu. Ne olduklarını bilmiyorum." diye konuştu.

Eski NASA astronotundan gizemli UFO itirafı: "Radarda görünmüyordu, beni uyarmadılar!" - 4

GİZEMLİ UFOLAR KORKUTUCU SONUÇLARA YOL AÇABİLİR

NewsNation'da The Hill programında bu garip UFO karşılaşmasının detaylarını anlatan Chiao, "Onlara iyi bir şekilde baktım, ama sadece bir saniyeliğine. Colorado'dan dönüyordum ve küçük uçağımla Teksas’ın kuzey kısmında yakıt aldıktan sonra Houston’a uçuyordum. FAA hava trafik kontrolüyle koordineli, daha resmi bir uçuş planı olan uçuş kurallarına göre uçuyordum." diye ekledi.

Ancak geriye dönüp baktığında, Chiao bu küresel UFO’ların hala "gizemli" olduğunu ve bu tür bilinmeyen insansız hava araçlarıyla ilgili hükümetin şeffaflık eksikliğinin "korkutucu" sonuçlara yol açabileceğini düşündüğünü belirtti.

Eski NASA astronotundan gizemli UFO itirafı: "Radarda görünmüyordu, beni uyarmadılar!" - 5

ABD'NİN GİZLİ ASKERİ TEKNOLOJİSİ OLABİLİR

Chiao, "Bildiği şeyleri bizimle paylaşabilirler. Eğer gerçekten bilmiyorlarsa, bu biraz daha endişe verici." dedi.

Vatandaşlar, polisler ve politikacılar, bu son UFO raporlarının arkasında kimin ya da neyin olduğunu tartışmaya açtı; toplu histeri, yabancı casuslar ya da uzaylılar gibi teoriler gündeme geldi.

Chiao ise bunun ABD’nin gizli bir askeri teknolojisi olabileceğini düşünüyor.

Eski NASA Astronotu "Benim ilk tahminim bunun bir tür askeri program, bir drone olduğudur. Ama bunu kesin söylemek zor, değil mi? Açıkçası, bence drone’u yöneten kişi benim orada olduğumun farkında değildi." ifadelerini kullandı.

Eski NASA astronotundan gizemli UFO itirafı: "Radarda görünmüyordu, beni uyarmadılar!" - 6

ABD'DE GİZEMLİ UFO DALGASI

Chiao, ISS’te bulunduğu dönemde ilginç ama tamamen dünyaya ait bir "UFO" olayıyla karşılaşmış birisi olarak, ABD’nin 2024 sonundaki gizemli UFO dalgasıyla ilgili bazı en kötü senaryolar hakkında kişisel olarak endişelendiğini ifade etti.

Eski NASA astronotu, "Oldukça gizemli bir durum. Hükümetimizin gerçekten ne olup bittiğini bilmediğine inanmak zor. İlk bakışta bana bunun bir tür askeri program olduğu gibi geliyor, bizim ordumuzun bir programı. Eğer öyle değilse, o zaman biraz daha korkutucu hale geliyor." dedi.

Eski NASA astronotundan gizemli UFO itirafı: "Radarda görünmüyordu, beni uyarmadılar!" - 7

ABD'DE SIKLAŞAN UFO RAPORLARI ENDİŞE YARATIYOR

Chiao, New Jersey ve çevresindeki eyaletlerde geçen ay görülen UFO raporları ile ABD askeri üslerinde yurtiçi ve yurtdışında görülen olayların bir şaka olamayacak kadar yaygın ve organize olduğunu söyledi.

Eski NASA astronotundan gizemli UFO itirafı: "Radarda görünmüyordu, beni uyarmadılar!" - 8

GİZLİ UFO TOPLANTISININ KAYITLARI SIZDIRILDI

New Jersey’de Belleville Belediye Başkanı Michael Melham da UFO gizemi konusunda federal hükümetin açıklamalarını eleştirdi ve yanıtlarını "en hafif tabirle hayal kırıklığı yaratıcı" olarak nitelendirdi.

Melham, "Kuzey NJ’den birçok belediye başkanı, kısa sürede oraya gitmek için toplamda neredeyse üç saat yol yaptı. Ama toplantıda Zoom üzerinden kolayca açıklanabilecek şeyleri duydular. Birçoğu toplantıyı terk etti." diye açıkladı.

Geçen ay kongreye UFO verilerinin toplandığı gizli bir program hakkında ifade veren gazeteci ve yazar Michael Shellenberger, toplantının kaydını ele geçirdi.

Kayıtta bir New Jersey belediye başkanının SUV büyüklüğünde drone’lardan yakındığı duyuluyor.

Eski NASA astronotundan gizemli UFO itirafı: "Radarda görünmüyordu, beni uyarmadılar!" - 9

"EVİMİN ÜZERİNDE İKİ ARABA BÜYÜKLÜĞÜNDE UFO VARDI"

Shellenberger Fox News’a "Belediye başkanları öfkeli. Biri toplantıda ayağa kalkıp, ‘Evimin üzerinde iki araba büyüklüğünde UFO vardı." dedi.

EN SIK BİLDİRİLEN UFO TÜRÜ METALİK KÜRELER

Pentagon’un UFO avlama birimi All-domain Anomaly Resolution Office’in (AARO) ilk direktörü eski CIA fizikçisi Dr. Sean Kirkpatrick, ABD askeri tanıklarının en sık bildirdiği UFO türünün metalik küreler olduğunu belirtti.

Dr. Kirkpatrick geçtiğimiz yıl NASA'nın UFO danışma grubuna, "Bunları (metalik küreler) dünyanın her yerinde görüyoruz." dedi.

Eski NASA astronotundan gizemli UFO itirafı: "Radarda görünmüyordu, beni uyarmadılar!" - 10

AARO’nun en son yıllık raporuna göre, gizemli parlak ışıklardan sonra metalik ya da küresel UFO’lar bu yıl en sık bildirilen ikinci olay olarak yüzde 22 oranında ABD askeri tanıklarının raporlarına yansıdı.

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