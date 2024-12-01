Eski NASA uzmanı anlattı: Uzaylılarla temasa geçilirse ne olacak, hangi adımlar izlenecek?

Bilim kurgu eserlerinde sıkça karşılaşılan bir senaryo olsa da, dünya dışı varlıklardan gelen bir sinyalin doğruluğunun teyit edilmesi, karmaşık bir süreç gerektiriyor.

Uzaylılarla ilk temas, yakın gelecekte gerçek olabilir, ancak bu keşif nasıl duyurulacak ve hangi adımlar atılacak?