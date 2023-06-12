Eski Samsung yöneticisi çip hırsızlığıyla suçlanıyor: Fatura 230 milyon dolar

6,2 MİLYAR DOLARLIK FİNANSAL DESTEK

Sanığın Çin'in Xi'an kentinde mevcut bir Samsung fabrikasına yakın bir mesafede çip fabrikası inşa etmeyi planladığı iddia ediliyor. Ticari sırlarını elde etmek için SK Hynix ve Samsung'tan 200 çalışanı işe aldı ve Tayvanlı bir elektronik üretim şirketinden 6,2 milyar dolarlık finans desteği ile bir ekip kurduğu öne sürüldü.