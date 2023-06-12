Eski Samsung yöneticisi çip hırsızlığıyla suçlanıyor: Fatura 230 milyon dolar
Güney Kore'nin Suwon Bölgesi savcıları eski bir Samsung yöneticisini önde gelen çip ürtecilerinden yarı iletken planlarını ve teknolojisini çalmakla suladı. Sızıntının Samsung'a yaklaşık 230 milyon dolara mal olduğu belirtildi.
ÇİP KOPYALAMAKLA SUÇLANDI
Güney Kore savcıları, Samsung'un eski bir yöneticisinin çipleri kopyaladığını ve Çin bazlı bir teknoloji üretim fabrikası kurduğunu iddia etti.
BusinessKorea'nın aktardığına göre, Suwon'da bulunan savcılar Samsung'un eski yöneticisini çip kopyalamaya çalışmakla suçladı.