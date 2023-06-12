Eski Samsung yöneticisi çip hırsızlığıyla suçlanıyor: Fatura 230 milyon dolar

Güney Kore'nin Suwon Bölgesi savcıları eski bir Samsung yöneticisini önde gelen çip ürtecilerinden yarı iletken planlarını ve teknolojisini çalmakla suladı. Sızıntının Samsung'a yaklaşık 230 milyon dolara mal olduğu belirtildi.

Eski Samsung yöneticisi çip hırsızlığıyla suçlanıyor: Fatura 230 milyon dolar - 1

ÇİP KOPYALAMAKLA SUÇLANDI

Güney Kore savcıları, Samsung'un eski bir yöneticisinin çipleri kopyaladığını ve Çin bazlı bir teknoloji üretim fabrikası kurduğunu iddia etti.

BusinessKorea'nın aktardığına göre, Suwon'da bulunan savcılar Samsung'un eski yöneticisini çip kopyalamaya çalışmakla suçladı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Eski Samsung yöneticisi çip hırsızlığıyla suçlanıyor: Fatura 230 milyon dolar - 2

6,2 MİLYAR DOLARLIK FİNANSAL DESTEK

Sanığın Çin'in Xi'an kentinde mevcut bir Samsung fabrikasına yakın bir mesafede çip fabrikası inşa etmeyi planladığı iddia ediliyor. Ticari sırlarını elde etmek için SK Hynix ve Samsung'tan 200 çalışanı işe aldı ve Tayvanlı bir elektronik üretim şirketinden 6,2 milyar dolarlık finans desteği ile bir ekip kurduğu öne sürüldü.

Eski Samsung yöneticisi çip hırsızlığıyla suçlanıyor: Fatura 230 milyon dolar - 3

SAMSUNG BİLGİLERİ KULLANILDI

Ayrıca ismi savcılar tarafından saklanan yöneticinin Çin merkezli Chengdu fabrikasında prototipler oluşturmak için Çinli yatırımcılardan yaklaşık 358 milyon dolar almayı başardığı belirtildi. Ayrıca savcılara göre fabrikanın çalınan Samsung bilgileri kullanılarak inşa edildiği bildiriliyor.

Eski Samsung yöneticisi çip hırsızlığıyla suçlanıyor: Fatura 230 milyon dolar - 4

GÜNEY KORE ÇİN'İ SUÇLUYOR

Bu suçlamalar Çin'in çeşitli sektörlerde Güney Kore'nin teknolojilerini sahiplenme çabalarını gözler önüne serdiği, ayrıca Kore'nin ilgili hırsızlıklarla alakalı daha katı cezalar uygulanmasını talep ettiği vurgulandı.

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