Eternal Fire-Mouz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BLAST Open Lisbon 2025

Dünyanın en popüler E-Sports oyunu olan Counter Strike 2'de Türkiye'yi uluslararası turnuvada temsil eden Eternal Fire, bugün Mouz ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. BLAST Open Lisbon 2025 turnuvasında mücadele eden temsilcimiz yarı finalde kazanmak için tüm kozlarını oynayacak. Peki, Eternal Fire-Mouz maçı ne zaman, saat kaçta?