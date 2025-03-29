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Eternal Fire-Mouz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BLAST Open Lisbon 2025

Eternal Fire, BLAST Open Lisbon 2025 play-offları yarı finalinde Mouz ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Counter Strike 2 (CS2) turnuvası kapsamında Alman takımı Mouz ile karşı karşıya gelecek olan Eternal Fire, ülkemizi yarı finalde temsil edecek. Peki, Eternal Fire-Mouz maçı ne zaman, saat kaçta?

Eternal Fire-Mouz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BLAST Open Lisbon 2025 - 1

Dünyanın en popüler E-Sports oyunu olan Counter Strike 2'de Türkiye'yi uluslararası turnuvada temsil eden Eternal Fire, bugün Mouz ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. BLAST Open Lisbon 2025 turnuvasında mücadele eden temsilcimiz yarı finalde kazanmak için tüm kozlarını oynayacak. Peki, Eternal Fire-Mouz maçı ne zaman, saat kaçta?

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Eternal Fire-Mouz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BLAST Open Lisbon 2025 - 2

ETERNAL FİRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BLAST Open Lisbon 2025 play-offlarında yarı final eşleşmeleri belli oldu.

MOUZ-G2 maçının galibiyle eşleşecek olan Eternal Fire'ın yarı finaldeki rakibi Mouz oldu. Eternal Fire, 29 Mart Cumartesi günü saat 21.30'da yarı final mücadelesine Mouz karşısında çıkacak.

Mücadele BLAST Premier YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Eternal Fire-Mouz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BLAST Open Lisbon 2025 - 3

YARI FİNALDE HEDEF GALİBİYET

Eternal Fire, yarı finalde Mouz ile karşılaşacak. Bu eşleşme, geçen yıl BetBoom Dacha Belgrade 2024'te oynanan ve Eternal Fire'ın kazandığı 2-0’lık serinin rövanşı niteliğinde olacak.

Eternal fire yeniden Mouz karşısında mücadeleyi kazanıp adını finale yazdırmak için sahnede olacak.

Eternal Fire finale çıktığı taktirde rakibi Vitality-Spirit eşleşmesinin galibi olacak.

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