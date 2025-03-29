Eternal Fire-Mouz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BLAST Open Lisbon 2025
Eternal Fire, BLAST Open Lisbon 2025 play-offları yarı finalinde Mouz ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Counter Strike 2 (CS2) turnuvası kapsamında Alman takımı Mouz ile karşı karşıya gelecek olan Eternal Fire, ülkemizi yarı finalde temsil edecek. Peki, Eternal Fire-Mouz maçı ne zaman, saat kaçta?
Dünyanın en popüler E-Sports oyunu olan Counter Strike 2'de Türkiye'yi uluslararası turnuvada temsil eden Eternal Fire, bugün Mouz ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. BLAST Open Lisbon 2025 turnuvasında mücadele eden temsilcimiz yarı finalde kazanmak için tüm kozlarını oynayacak. Peki, Eternal Fire-Mouz maçı ne zaman, saat kaçta?