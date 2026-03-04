Evcil hayvanlar için akıllı telefon
04.03.2026 00:21
Son Güncelleme: 04.03.2026 00:22
Reuters
Evcil hayvanların anlık konumlarını takip etmeye ve sahipleriyle çift yönlü iletişim kurmalarına sağlayan akıllı telefon geliştirildi. “PetPhone”, davranış algılama özelliği sayesinde havlama ya da huzursuzluk gibi durumunda evcil hayvanın sahibini otomatik olarak arayabiliyor.
Evcil hayvan sahiplerinin içini rahatlatmayı hedefleyen
“PetPhone”, tasma üzerinden çift yönlü iletişim ve anlık konum takibi sunuyor. Cihaz, davranış algılama özelliği sayesinde havlama ya da huzursuzluk durumunda sahibini otomatik olarak arayabiliyor.Evcil hayvanların nere
Mobil Dünya Kongresi 2026'da evcil hayvanlar için akıllı telefon tanıtıldı.
"PetPhone" adı verilen cihaz, evcil hayvanı için sürekli endişelenenler için çift yönlü iletişim ve davranış tanıma özellikleriyle dikkat çekiyor.
Cihaz, hayvanın havlama ya da huzursuzluk gibi davranışları algılayarak sahibine bildirim olarak gönderiyor. Böylece sahipleri evcil hayvanları iletişim kurabildiği gibi cihaza entegre kamera sayesinde konumlarını da görebiliyor.
Cihaz sağlık takibi özelliklerinin yanı sıra GPS, Wi-Fi ve Bluetooth tabanlı konum teknolojilerini de barındırıyor.
Ürünün tanıtımı sırasında CEO Chaohui Chen, bir evcil hayvanın zıplamasını simüle ederek otomatik arama özelliğini tetikledi.
Chen, “Bu, evcil hayvanın üç kez zıplamasının simülasyonu ve aramanın geldiğini görebilirsiniz. Otomatik olarak kabul edebiliyoruz" dedi.