Evrendeki en yüksek kalsiyum miktarı açığa çıktı

Northwestern Weinberg Sanat ve Bilim Koleji'nde fizik ve astronomi profesörü olan Raffaella Margutti, süpernovanın kalsiyum üretmesinin nedenin 'Patlama soğumak için enerjisini vermek istiyor ve kalsiyum emisyonu bunu yapmanın etkili bir yoludur” dedi. Jacobson-Galan ise bu durumun, patlamanın yarattığı sıcak madde topunun çevresiyle dengeye ulaşmaya çalışmasından kaynaklandığını söyledi.