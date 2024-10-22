Everest Dağı'nın dört katı: Antik meteor, Dünya'da yaşamı başlatmış olabilir

"YAŞAMIN GELİŞMESİNE İZİN VERMİŞ OLABİLİR"

Daha önce bu büyüklükteki meteorların tüm yaşam formlarını tamamen yok ettiğine inanılmasına rağmen, araştırmacılar kaya örneklerini analiz ederek bu durumda Dünya'da yaşamın yeniden inşa edilmesine yardımcı olmuş olabileceğini buldular.

Çarpışmanın ardından, büyük tsunamiler karadaki enkazı okyanusa itti ve bu da deniz tabanındaki demiri karıştırdı.

S2 meteoritinden gelen fosforla birleştiğinde, çarpışma bakterilerin gelişmesi için ideal koşulları yarattı.

Harvard Üniversitesi'nde erken Dünya jeoloğu ve çalışmanın baş yazarı Nadja Drabon, "Çarpma olaylarının yaşam için felaket olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu çalışmanın vurguladığı şey, bu çarpmaların özellikle erken dönemlerde yaşama faydaları olabileceğidir... Bu çarpmalar aslında yaşamın gelişmesine izin vermiş olabilir." diye konuştu.