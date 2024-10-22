Everest Dağı'nın dört katı: Antik meteor, Dünya'da yaşamı başlatmış olabilir
Harvard Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 3,26 milyar yıl önce Güney Afrika’ya çarptığı düşünülen S2 meteorunun Dünya’daki ilk yaşam formlarının oluşumuna yol açmış olabileceğini öne sürüyor. Everest Dağı’nın dört katı büyüklüğündeki bu meteorit, dev tsunamilerle okyanusa enkaz taşıdı ve bakterilerin gelişmesi için ideal koşullar yarattı. Bu bulgu, çarpışmaların Dünya'da yaşamı başlatmış olabileceğini gösteriyor.
Bir araştırmaya göre, milyarlarca yıl önce Dünya'ya çarpan antik bir göktaşı ilk yaşam formlarını yaratmış olabilir.
Dinozorların soyunun tükenmesine neden olan meteordan 200 kat daha büyük olan S2 meteorunun 3,26 milyar yıl önce Güney Afrika'ya çarptığı düşünülüyor.
Harvard Üniversitesi araştırmacıları, Afrika'nın güneydoğusundaki Barberton Greenstone Belt adı verilen bölgede meteorun çarpmasına dair hala kanıtlar bulunduğunu bildirdi.