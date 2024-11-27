Evrenin derinliklerine yolculuk: Bilim insanları en büyük simülasyonu gerçekleştirdi!

Bu devasa simülasyon, "ExaSky" adıyla anılıyor ve bilim insanlarına karanlık madde ve evrenin diğer fiziksel süreçleri hakkında derinlemesine bilgi sağlamak amacıyla önemli bir adım olarak görülüyor. Projenin başındaki Argonne Ulusal Laboratuvarı'ndan fizikçi Salman Habib, bu projeyle ilgili şunları belirtiyor:



"Evrenin iki ana bileşeni var: yalnızca yerçekimi ile etkileşime giren karanlık madde ve bildiğimiz atomik madde. Evrenin nasıl işlediğini anlamak istiyorsak, hem yerçekimini hem de yıldızların, kara deliklerin ve galaksilerin oluşumu gibi diğer fiziksel süreçleri modellememiz gerekiyor."