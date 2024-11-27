Evrenin derinliklerine yolculuk: Bilim insanları en büyük simülasyonu gerçekleştirdi!
ABD'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda bulunan Frontier süper bilgisayarı, evrenin şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük simülasyonunu başarıyla tamamladı. Kasım 2024'te fizikçiler, Frontier'in 9 bin hesaplama düğümünü kullanarak genişleyen evrenin 31 milyar kübik megaparseklik bir bölümünü modelledi.
ABD'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, evrenin şu ana kadarki en büyük simülasyonunu gerçekleştirdi.