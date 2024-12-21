Evrenin en büyük gizemi çözülüyor mu? Bilim dünyasını sarsan iddia!

Wiltshire, bu durumun, evrenin hızlanarak genişlediği yanılsamasını yaratabileceğini belirtti.

Wiltshire, "Artık elimizde o kadar çok veri var ki, genişleyen evrenimizin sırlarını çözmek için daha önce hiç olmadığımız kadar yakın bir konumdayız." diye ekledi.