Evrenin en büyük gizemi çözülüyor mu? Bilim dünyasını sarsan iddia!
Karanlık enerji, on yıllardır bilim dünyasının en büyük bilmecelerinden biri olarak görülüyor. Evrenin hızlanarak genişlemesini açıklamak için ortaya atılan bu kavram, belki de düşündüğümüz gibi bir sır olmayabilir. Yeni Zelanda’daki Canterbury Üniversitesi'nden bilim insanları, karanlık enerjinin gerçek olmadığını öne süren radikal bir teori geliştirdi.
Evrenin genişlemesi ve hızlanmasının ardındaki gizem, on yıllardır bilim insanlarının zihinlerini meşgul ediyor. Ancak Yeni Zelanda’dan gelen çarpıcı bir teori, karanlık enerjinin aslında hiç var olmadığını iddia ederek kozmoloji dünyasında bir devrim yaratabilir.