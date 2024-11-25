Evrenin en genç gezegenlerinden biri keşfedildi: Yalnızca 3 milyon yaşında!

Astronomlar, henüz 3 milyon yaşında olan ve evrenin en genç gezegenlerinden biri olan TIDYE-1b isimli gezegeni keşfetti. Bilim insanlarına gezegenlerin oluşumunun ilk evreleri hakkında önemli bilgiler sunan bu gezegen şimdiye kadar gözlemlenen en genç gezegenlerden biri olarak dikkat çekiyor. Dünya’nın 4,5 milyar yaşında olduğu düşünülürse, TIDYE-1b’nin yaşı Dünya’dan bin 500 kat daha genç.

Evrenin en genç gezegenlerinden biri keşfedildi: Yalnızca 3 milyon yaşında! - 1

Astronomlar, evrenin derinliklerinde henüz 3 milyon yaşında olan bİR gezegen keşfetti.  TIDYE-1b ya da diğer adıyla IRAS 04125+2902 b, şimdiye kadar gözlemlenen en genç gezegenlerden biri.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Evrenin en genç gezegenlerinden biri keşfedildi: Yalnızca 3 milyon yaşında! - 2

GEZEGEN OLUŞUMUNUN GİZEMLERİNİ AYDINLATIYOR

Bu nadir keşif, gezegenlerin nasıl doğduğu hakkında mevcut anlayışları yeniden şekillendiriyor.

Kuzey Karolina Üniversitesi’nden yüksek lisans öğrencisi ve keşif ekibinin başyazarı Madyson Barber, TIDYE-1b’nin keşfini "Gezegenlerin oluşum sürecini anlamamıza yardımcı olacak bir zaman yolculuğu" olarak değerlendirdi.

Barber ve ekibi, NASA’nın TESS teleskopunu kullanarak gezegeni transit yöntemiyle keşfetti. Bu yöntem, bir gezegenin yıldızının önünden geçerken ışığını hafifçe karartarak gezegenin varlığını tespit etmeyi sağlıyor.

Evrenin en genç gezegenlerinden biri keşfedildi: Yalnızca 3 milyon yaşında! - 3

TOZ VE GAZ BULUTLARININ ÖTESİNDE

Gezegenlerin genellikle toz ve gaz bulutlarının içinde oluştuğunu belirten araştırmacılar, TIDYE-1b’nin farklı bir yörüngede bulunması nedeniyle gözlemlenmesini sağladı. Bu gezegen, normalde yıldızına ve etrafındaki gaz ve toz diskiyle hizalanmış bir yörüngeye sahip olmayan bir yapıya sahip. UNC-Chapel Hill'den Doç. Dr. Andrew Mann, bu sıra dışı eğikliğin gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair mevcut teorileri yeniden gözden geçirmemize neden olduğunu vurguladı.

Evrenin en genç gezegenlerinden biri keşfedildi: Yalnızca 3 milyon yaşında! - 4

GELECEKTEKİ SÜPER-DÜNYA 

TIDYE-1b, yıldızına çok yakın bir yörüngede hareket ediyor ve yıldızının etrafındaki bir turunu yaklaşık dokuz günde tamamlıyor. Gezegene dair yapılan tahminlere göre, TIDYE-1b gelecekte bir "süper-Dünya" veya "sub-Neptün" tipi bir gezegene dönüşebilir. Çapı Dünya'nın yaklaşık 11 katı olan bu gezegen, gezegenlerin kısa bir süre içinde oluşabileceğini kanıtlayan önemli bir örnek oluşturuyor.

Evrenin en genç gezegenlerinden biri keşfedildi: Yalnızca 3 milyon yaşında! - 5

GEZEGEN OLUŞUMUNA DAİR YENİ IŞIK

Daha önceki keşiflerde, genç gezegenler toz ve gaz bulutları nedeniyle gözlemlenememişti. Ancak TIDYE-1b’nin keşfi, astronomlara gezegen oluşumunun erken aşamaları hakkında daha derin bir anlayış kazandırıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER