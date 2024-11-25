Evrenin en genç gezegenlerinden biri keşfedildi: Yalnızca 3 milyon yaşında!

GELECEKTEKİ SÜPER-DÜNYA

TIDYE-1b, yıldızına çok yakın bir yörüngede hareket ediyor ve yıldızının etrafındaki bir turunu yaklaşık dokuz günde tamamlıyor. Gezegene dair yapılan tahminlere göre, TIDYE-1b gelecekte bir "süper-Dünya" veya "sub-Neptün" tipi bir gezegene dönüşebilir. Çapı Dünya'nın yaklaşık 11 katı olan bu gezegen, gezegenlerin kısa bir süre içinde oluşabileceğini kanıtlayan önemli bir örnek oluşturuyor.