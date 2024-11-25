Evrenin en genç gezegenlerinden biri keşfedildi: Yalnızca 3 milyon yaşında!
Astronomlar, henüz 3 milyon yaşında olan ve evrenin en genç gezegenlerinden biri olan TIDYE-1b isimli gezegeni keşfetti. Bilim insanlarına gezegenlerin oluşumunun ilk evreleri hakkında önemli bilgiler sunan bu gezegen şimdiye kadar gözlemlenen en genç gezegenlerden biri olarak dikkat çekiyor. Dünya’nın 4,5 milyar yaşında olduğu düşünülürse, TIDYE-1b’nin yaşı Dünya’dan bin 500 kat daha genç.
Astronomlar, evrenin derinliklerinde henüz 3 milyon yaşında olan bİR gezegen keşfetti. TIDYE-1b ya da diğer adıyla IRAS 04125+2902 b, şimdiye kadar gözlemlenen en genç gezegenlerden biri.