Evren'in en uzak galaksisinde organik moleküller bulundu: Dünya dışı yaşama sahip olabilir

Yeni araştırmada, Webb Teleskobu'nun "doğanın büyüteci" olarak adlandırılan bir olgu sonucu meydana gelen bir tespit yaptığını belirten Vieira, "Bu büyütme etkisi, iki galaksinin Dünya'nın konumuna göre mükemmel bir şekilde hizalanmasıyla oluşuyor. Arkadaki galaksiden gelen ışık, öndeki galaksinin çekimi nedeniyle "Einstein halkası" adı verilen bir etkiyle bükülerek yüzük şeklini alıyor ve görüntü büyüyor." açıklamasını yaptı.



Araştırma Nature dergisinde yayımlandı.