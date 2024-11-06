Evrenin ilk dönemlerinde oluştu: En iyi beslenen kara delik!

KARA DELİKTEN YAYILAN GÜÇLÜ GAZ ÇIKIŞLARI TAHLİYE VANASI GÖREVİ GÖRÜYOR

Araştırmanın ortak yazarlarından Julia Scharwachter, "Bu olağanüstü durum, Eddington Limiti'nin üzerindeki hızlı beslenme mekanizmasının, evrenin bu kadar erken dönemlerinde neden bu çok ağır kara delikleri gördüğümüzün olası açıklamalarından biri olduğunu gösteriyor." dedi.



Gök bilimciler, söz konusu keşifle, Eddington Limiti'nin aşılabileceğini ve LID-568'de gözlemlenen güçlü gaz çıkışlarının, aşırı birikimin ürettiği yüksek enerji için bir tahliye vanası görevi görerek sistemin kararsız hale gelmesini önlediğini değerlendiriyor.



Araştırma "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.