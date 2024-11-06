Evrenin ilk dönemlerinde oluştu: En iyi beslenen kara delik!
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ve Chandra X-ışını Gözlemevi verilerini inceleyen gök bilimciler, Büyük Patlama'dan 1,5 milyar yıl sonrasına tarihlenen ve kuramsal limitin 40 katı madde tüketen süper kütleli bir kara delik keşfetti. Bilim insanları bu keşfin evrenin ilk dönemlerinde kara deliklerin nasıl oluştuğuna dair önemli ipuçları sunduğunu belirtti.
BÜYÜK PATLAMA'DAN 1,5 MİLYAR YIL SONRA OLUŞTU
Gök bilimciler, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile Chandra X-ışını Gözlemevi verilerini inceledi. Verileri inceleyen bilim insanları bulgular sonucu, "Büyük Patlama"dan 1,5 milyar yıl sonrasına tarihlenen ve bir galaksinin merkezindeki, kuramsal limitin 40 katı madde tüketen süper kütleli kara delik keşfetti.