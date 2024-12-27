Evrenin ilk dönemlerine ışık tuttu: 3 yılda elde edilen çığır açıcı keşifler
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, fırlatıldığı günden bu yana evrenin ilk dönemlerine dair çığır açıcı keşiflere imza atarak bilim dünyasında heyecan yarattı. İşte Webb teleskobunun 25 Aralık 2021'de fırlatılmasından itibaren, yaptığı önemli keşifler.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu (JWST), fırlatıldığı günden bu yana bilim dünyasını evrenin ilk dönemlerine dair aydınlatan bulgulara imza attı.
JWST, üç yıl içinde, başta Güneş Sistemi, Samanyolu Galaksisi olmak üzere "Büyük Patlama"nın hemen sonrasında oluşan ilk yıldızlar ile galaksileri, ötegezegenleri ve olası yaşam belirtilerini keşfetmek üzere gezegenlerin atmosferlerini inceliyor.