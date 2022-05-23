Evrenin kozmik canavarları: Kara delikler nasıl fotoğraflanıyor?

Haberler - ntv.com.tr 23.05.2022 - 12:32
Bilim insanları evrende 2 trilyon galaksi olduğuna inanıyor. Her birinde de trilyonlarca gök cismi bulunuyor.
Bu gök cisimlerinin belki de en gizemli olanı ise kara delikler. Ancak bilim dünyası bu kozmik canavarların gizemlerini çözmeye çok yaklaştı.
TRT Haber'de yer alan bilgilere göre galaksimiz Samanyolu'nun merkezinde bir kara delik fotoğraflandı.
Böylece insanlık, tarihte ikinci kez bu gök cismini görüntülemeyi başardı.
Peki ışığın bile kaçamadığı bir gök cismi nasıl fotoğraflanabilir?
Gelin önce karadeliklere, ardından uzay bilminde çığır açan fotoğrafın nasıl çekildiğine bakalım.
KURGU, GERÇEĞE ÇOK YAKLAŞTI
Christopher Nolan tarafından yönetilen ve 2014 yılında vizyona giren Yıldızlararası filminin en çarpıcı sahnelerden biriydi.
Filmin kahraman pilotu Cooper, kara deliğe düşüyor, orada farklı bir boyuta geçerek geçmişe müdahale ediyor ve insanlığın geleceğini değiştiriyordu.
Bilimkurgu filminin baş yapıtları arasında gösterilen filmdeki kara deliğin kurgusu da bilimsel çalışmalardan referans alıyordu.
Nitekim filmin danışmanı da ünlü teorik fizikçi Kip Thorne’du.
Ancak 2014 yılında henüz herhangi bir kara delik fotoğraflanmamıştı.
Nisan 2019’da gök bilimciler görünmez olanı gördü ve ilk kez bir kara deliği fotoğrafladı.
Dünya'dan 55 milyon ışıkyılı uzaklıktaki M87 galaksisinde bulunan kara deliğin Güneş'in kütlesinin yaklaşık 6,5 milyon katı olduğu açıklandı.
Ortaya çıkan sonuç, bilimi bir kez daha haklı çıkardı.
Kara deliklerin boyutlararası bir kapı olup olmadığı henüz bilinmese de, gök bilimcilerin modellemeleri gerçek kara deliklerle neredeyse aynı çıktı.
EVRENİN KOZMİK CANAVARLARI KARA DELİKLER
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kara deliği uzayda belirli nicelikteki maddenin kendi içine doğru çöktüğü bir bölge olarak tanımlıyor.
Bu bölgede yerçekimi o kadar güçlü ki ışık da dahil hiçbir şeyin kaçması mümkün değil.
Kara delikler bazı büyük yıldızların patlaması ve ölmesiyle ortaya çıkabiliyor.
Bazı kara delikler ise gerçekten devasa boyutlara, Güneş'in milyarlarca kat ağırlığına ulaşabiliyor
Galaksilerin merkezinde bulunan bu dev canavarların nasıl oluştuğu bilinmiyor. Ancak galaksilerin geleceği ve dönüşümü üzerinde büyük etkileri olduğu tahmin ediliyor.
Karadeliğin fotoğrafının çekilmesi, karanlık odanın siyah duvarında bulunan bir deliğin fotoğraflanması gibi.
OLAY UFKU TELESKOBU
Kara deliklerin fotoğrafını çekmek teknik olarak imkansız. Çünkü adından da anlaşılacağı gibi kara delikler ışığı emiyor bu nedenle kara delikten görüntü alınamıyor. Ancak bilim insanları kara deliğin etrafındaki ışığın görüntüsünü çekiyor. Olay ufku adı verilen bu fenomenden yola çıkarak ortaya kara deliğin fotoğrafı çıkıyor.
2017'de çekilen fotoğrafta dünyada 8 farklı noktaya teleskop kuruldu. Bu seri tek bir teleskop gibi hareket etti. Bu nedenle bu teleskoba Event Horizon yani Olay Ufku adı verildi.
100 MİLYON TİKTOK VİDEOSU İŞLENMESİNE EŞ DEĞER
Kara delik fotoğrafı 2017 yılının nisan ayında çekilmeye başlandı ve 5 gece boyunca devam etti.
Ancak fotoğrafın işlenmesi 2022 yılına kadar sürdü.
Bu fotoğraf 3.5 petabayt boyutundaki bir fotoğrafa denk geliyor. Daha basit bir ifadeyle bu boyut 100 milyon tiktok videosunın işlenmesi gibi.
Bunun için süper bilgisayar dediğimiz bilgisayarlarda bu görüntüler işlendi, birleştirildi ve 5 yıl gibi bir sürede hazır hale getirildi.