Evrenin kozmik canavarları: Kara delikler nasıl fotoğraflanıyor?

100 MİLYON TİKTOK VİDEOSU İŞLENMESİNE EŞ DEĞER



Kara delik fotoğrafı 2017 yılının nisan ayında çekilmeye başlandı ve 5 gece boyunca devam etti.



Ancak fotoğrafın işlenmesi 2022 yılına kadar sürdü.



Bu fotoğraf 3.5 petabayt boyutundaki bir fotoğrafa denk geliyor. Daha basit bir ifadeyle bu boyut 100 milyon tiktok videosunın işlenmesi gibi.



Bunun için süper bilgisayar dediğimiz bilgisayarlarda bu görüntüler işlendi, birleştirildi ve 5 yıl gibi bir sürede hazır hale getirildi.