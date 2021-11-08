Eyfel Kulesi uzunluğundaki bir asteroit Dünya’ya doğru yola çıktı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) asteroit izleyicisine göre, yaklaşık 330 metre uzunluğunda büyük bir asteroit gezegenimize doğru yola çıktı. 4660 Nereus veya 1982 DB olarak adlandırılan yumurta şeklindeki gök cisminin Eyfel Kulesi'nden daha uzun olduğu belirtildi. Bununla birlikte bilim insanları, gelecek ayın başında Dünya'ya oldukça yaklaşacak olan gök cisminin potansiyel olarak tehlike oluşturduğunu aktardı.

Haberler - ntv.com.tr 08.11.2021 - 16:10 | Son Güncelleme : 08.11.2021 - 16:36

Eyfel Kulesi uzunluğundaki bir asteroit Dünya’ya doğru yola çıktı - 1

NASA, dev bir asteroidin Dünya'ya doğru yola çıktığını duyurdu. 4660 Nereus veya 1982 DB olarak isimlendirilem asteroidin 6 bin 578 km/saat  hızla 11 Aralık’ta dünyanın 3,9 milyon kilometre yakınından geçeceği hesaplandı. Gök cismi büyüklüğü ve Dünya'ya yakınlığı nedeniyle Potansiyel Olarak Tehlikeli Asteroit (PHA) olarak sınıflandırıldı.

Eyfel Kulesi uzunluğundaki bir asteroit Dünya’ya doğru yola çıktı - 2

KEŞİF POTANSİYELİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Ancak, uzmanların bildirdiğine göre  Nereus'u diğer asteroitler arasında öne çıkaran, büyüklüğü veya gezegensel bir etkiye neden olma olasılığı değil, keşif potansiyeli…

Eyfel Kulesi uzunluğundaki bir asteroit Dünya’ya doğru yola çıktı - 3

Apollo sınıfı bir asteroit olduğu için Nereus'un yörüngesi onu sık sık Dünya'ya yaklaştırıyor. Yörünge rezonansı yaklaşık 2: 1 olan asteroit, Dünya'nın her turu için iki kez yörüngede dönüyor.  Bu ise onu keşfetme görevine çok uygun hale getiriyor. 

Eyfel Kulesi uzunluğundaki bir asteroit Dünya’ya doğru yola çıktı - 4

Diğer taraftan, hem NASA'nın Dünya’ya Yakın Asteroid Rendezvous-Shoemaker (NEAR) robotik misyonu hem de Japon Hayabusa misyonu Nereus'a keşif görevi düzenlemeyi düşünüyor. 

Eyfel Kulesi uzunluğundaki bir asteroit Dünya’ya doğru yola çıktı - 5

NASA BU YIL KEŞİF ARACI GÖNDERMEYECEK

Asteroit önümüzdeki on yıllarda 12 kez daha geri dönecek ancak Dünya’ya en fazla  1,2 milyon km uzaklıkla 14 Şubat 2060 tarihinde yaklaşacak. NASA, bu yıl asteroid için görev düzenlemeyeceğini, çünkü gök cisminin yörüngesinin roket fırlatmaya uygun olmadığını aktardı.

Eyfel Kulesi uzunluğundaki bir asteroit Dünya’ya doğru yola çıktı - 6

Öte yandan, birçok uzman Dünya'ya yakın asteroitlerin tehlikeleri konusunda endişe duyuyor, çünkü etkiler yıkıcı olabilir ve insanlık şu anda onlara karşı yeterli bir savunma aracından yoksun.

Eyfel Kulesi uzunluğundaki bir asteroit Dünya’ya doğru yola çıktı - 7

insanları şu anda, bir asteroidin muhtemel etkilerini durdurmak için yolunu hafifçe değiştirecek bir misyon üzerinde çalışıyor.  NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı, bu ayın sonunda Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) Misyonu’nu gerçekleştirecek. Böylelikle fırlatılan bir roketin asteroide çarparak yönünü saptırması amaçlanıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER