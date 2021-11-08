Eyfel Kulesi uzunluğundaki bir asteroit Dünya’ya doğru yola çıktı

Apollo sınıfı bir asteroit olduğu için Nereus'un yörüngesi onu sık sık Dünya'ya yaklaştırıyor. Yörünge rezonansı yaklaşık 2: 1 olan asteroit, Dünya'nın her turu için iki kez yörüngede dönüyor. Bu ise onu keşfetme görevine çok uygun hale getiriyor.