Eyfel Kulesi'nden daha büyük asteroit tehlikesi: "İnsanlığı yok edebilir!"
2029 yılında, Eyfel Kulesi'nden daha büyük bir asteroit Dünya'nın yanından geçecek. Bilim insanları, bu olayı 99942 Apophis'i incelemek için bir fırsat olarak görüyor. Avrupa Uzay Ajansı (Esa), Ramses misyonu için fon sağladı. Bu görevle, asteroitin boyutu, şekli ve yörüngesi hakkında bilgi toplanacak. Prof. Monica Grady, Dünya'ya 32 bin km yakınından geçerken yörüngesinde değişiklikler gözlemlenecek asteroidin Dünya'ya çarpması durumunda insanlığı yok edecek bir felaket olacağını söyledi.
2029 yılında Eyfel Kulesi'nden daha büyük bir asteroit, yakın zamana kadar bilim insanlarının feci bir çarpışmanın habercisi olabileceğinden korktukları bir olayla Dünya'nın yanından geçecek.
Bilim insanları, diğer asteroitlere karşı savunmamızı güçlendirmek amacıyla 99942 Apophis'i yakın geçiş yaptığı esnada incelemeyi umuyorlar.