Eyfel Kulesi'nden daha büyük asteroit tehlikesi: "İnsanlığı yok edebilir!"

UZAY ARACI BİLGİ TOPLAYACAK

ESA ve Ramses hazırlık çalışmaları için fon sağladığını duyurdu; bu kapsamda asteroide bir uzay aracı gönderilerek boyutu, şekli, kütlesi ve uzayda savrulurken nasıl döndüğü hakkında bilgi toplanacak.

Görev ayrıca Apophis'in bileşimi ve iç yapısının yanı sıra yörüngesine de ışık tutacak ve asteroidin 13 Nisan 2029 Cuma günü Dünya'nın 32 bin km yakınından geçerken (Ay'a olan mesafenin yaklaşık onda biri) nasıl değiştiğini araştıracak.