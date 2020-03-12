F-35'te 883 tasarım hatası tespit edildi

Raporda, 448 arızanın halen "devam ettiği" ve bu konuda F-35 ofisiyle şirketler arasında "anlaşmazlık olduğu" belirtildi. Bu kategoriye, uçağı kullanan pilotların tespit ettiği ancak başta Lockheed Martin olmak üzere, uçağı tasarlayıp inşa eden müteahhit şirketlerin arıza olarak görmediği tasarım hataları giriyor.