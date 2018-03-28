Facebook 10 günde 70 milyar dolar kaybetti
ntv.com.tr
Veri skandalının ardından sosyal medya devi Facebook, 10 günde 70 milyar dolar kaybetti.
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Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının yankıları sürüyor.
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Ciddi bir itibar kaybı yaşayan sosyal medya devinin hisseleri de tabiri caizse eridi. Facebook hisseleri Temmuz 2017'den bu yana ilk kez 150 doların altına düştü. Başka bir deyişle Sosyal medya devi 10 günde 70 milyar dolar kaybetti.
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Facebook, 2011 yılında Federal Ticaret Komisyonu ile imzalanan bir mutabakatla, ihlal başına 40 bin dolar ödemeyi kabul etmişti. Facebook'un 50 milyon kullanıcısına bu ödemeyi yapması durumunda karşı karşıya kalacağı fatura oldukça ağır olacak.
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WHATSAPP'IN KURUCUSU: FACEBOOK'U SİLİN
Veri ihlali iddiaları sonucu sosyal medyada başlatılan 'Delete Facebook' (Facebook'u silin) kampanyasına WhatsApp'ın kurucusu Acton da destek vermişti.
Sosyal medya devi Facebook, 2014 yılında popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 19 milyar dolar karşılığında satın almıştı.
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ELON MUSK FACEBOOK HESAPLARINI KAPATTI
Skandalın ardından 'delete Facebook' kampanyasına destek veren bir başka isim ise Elon Musk oldu. Musk şirketlerinin Facebook sayfalarını sildi.
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CAMBRİDGE ANALYTİCA'NIN CEO'SU GÖREVDEN ALINDI
Sosyal medya devi Facebook'ta çok sayıda hesaba erişim sağlayarak veri ihlalinde bulunduğu öne sürülen veri analiz şirket Cambridge Analytica'nın CEO'su Nix'e görevden el çektirildi.
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"VERİLERİ TRUMP LEHİNE KULLANDIK"
Facebook'tan kişisel verileri izinsiz şekilde aldığı öne sürülen analiz şirketinin en tepedeki yöneticisine ait gizli çekilen görüntüler, verilerin ABD başkanlık yarışında Trump'ın lehine kullanıldığını ortaya koydu.