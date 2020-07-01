Facebook boykotu büyüyor! (Milyarlarca dolar zarar kapıda)

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Sosyal medya devi Facebook geçtiğimiz yıllarda patlak veren veri skandalından sonra tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor.
Starbucks, Pepsi, Coca-Cola ve Verizon’un da aralarında bulunduğu onlarca şirket, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın şiddet içerikli paylaşımını silmeyen Facebook’tan reklamlarını çekme kararı almıştı.
Sadece pazartesi günü Adidas, HP, ve Ford firmaları da Unilever, The North Face, Coca Cola, Honda ve diğerlerine katıldı.
Peki reklam boykotu Facebook'u nasıl etkileyecek?
Firma 2019’da gelirinin yüzde 98’ine denk gelen 69.7 milyar doları reklamlardan elde etti.
Başka bir deyişle sosyal meyda devi geçtiğimiz yıl kazandığı her 100 doların 98'ini reklam verenlerden elde etti.
Ancak Facebook'taki büyük reklam harcamaları daha çok orta ve ufak ölçekli firmalardan geliyor. Zira Facebook’ta 8 milyon reklam veren var.
En çok harcama yapan ilk 100 firma ise yıl toplamında 4.2 milyar dolarlık reklam harcaması yaptı. Bu da reklam gelirinin sadece yüzde 6’sı anlamına geliyor.
ABD basınında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz günlerde başlayan Facebook boykotuna katılarak sosyal medya platformuna reklam vermeme kararı alan şirketlerin sayısı yüzü aştı.
Bu şirketler arasında Starbucks, Coca Cola, Ford, Unilever, Verizon, North Face, Levi's ve Honda gibi büyük firmalar da yer alıyor.
Aynı haberlere göre bu kampanyanın maliyeti milyar dolarlar ile ölçülecek seviyeye ulaştı.
Yaşanan bu gelişmeler sonrası Facebook’un piyasa değeri 56 milyar dolar azalırken, Zuckerberg’in net serveti 7.2 milyar dolar azalarak 82,9 milyar dolara düştü.
25 Mayıs'ta Minnesota eyaletinde yaşayan siyahi George Floyd’un beyaz bir polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protesto dalgası ülkedeki tansiyonun artmasına neden olmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Mayıs’ta yaptığı “Yağma başlarsa ateş açarız” paylaşımı ise bu tansiyonun en üst noktaya çıktığı tarih olarak görülmüştü.
Trump'ın bu paylaşımı sonrası mikro blog platformu Twitter, tarihinde ilk kez bir devlet başkanının paylaşımını “şiddet içerdiği” gerekçesiyle sınırlandırma kararı almıştı.
Twitter'ın bu adım sonrası gözler Facebook'a çevrilmiş, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg'in "Başkan Trump’ın paylaşımı Facebook kurallarını ihlal etmiyor" açıklaması pek çok kesmin tepkisini çekmişti.