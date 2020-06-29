Facebook boykotu büyüyor! (Zuckerberg 7.2 milyar dolar kaybetti)

ntv.com.tr 29.06.2020 - 10:18
Sosyal medya devi Facebook geçtiğimiz yıllarda patlak veren veri skandalından sonra tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor.
Coca-Cola ve Verizon’un da aralarında bulunduğu onlarca şirket, ABD Başkanı Donald Trump’ın şiddet içerikli paylaşımını silmeyen Facebook’tan reklamlarını çekme kararı almıştı.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Trump’ın bir paylaşımı ile alevlenen kampanyaya Starbucks da katıldı.
Aynı habere göre, geçtiğimiz günlerde başlayan Facebook bpykotuna katılarak sosyal medya platformuna reklam vermeme kararı alan şirketlerin sayısı yüze yaklaştı.
Independent gazetesinde yer alan habere göre ise bu kampnayanın maliyeti milyar dolarlar ile ölçülecek seviyeye ulaştı.
Yaşanan bu gelişmeler sonrası Facebook’un piyasa değeri 56 milyar dolar azalırken, Zuckerberg’in net serveti 7.2 milyar dolar azalarak 82,9 milyar dolara düştü.
25 Mayıs'ta Minnesota eyaletinde yaşayan siyahi George Floyd’un beyaz bir polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protesto dalgası ülkedeki tansiyonun artmasına neden olmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Mayıs’ta yaptığı “Yağma başlarsa ateş açarız” paylaşımı ise bu tansiyonun en üst noktaya çıktığı tarih olarak görülmüştü.
Trump'ın bu paylaşımı sonrası mikro blog platformu Twitter, tarihinde ilk kez bir devlet başkanının paylaşımını “şiddet içerdiği” gerekçesiyle sınırlandırma kararı almıştı.
Twitter'ın bu adım sonrası gözler Facebook'a çevrilmiş, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg'in "Başkan Trump’ın paylaşımı Facebook kurallarını ihlal etmiyor" açıklaması pek çok kesmin tepkisini çekmişti.