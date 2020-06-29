Facebook boykotu büyüyor! (Zuckerberg 7.2 milyar dolar kaybetti)

ABD Başkanı Donald Trump’ın bir paylaşımı ile alevlenen kampanyaya Starbucks da katıldı. Facebook'a reklam vermeme kararı alan şirketlerin sayısı yüze yaklaşırken bu kampanyanın Facebook'un CEO'su Zuckerberg'e maliyeti 7.2 milyar dolar oldu.

ntv.com.tr 29.06.2020 - 10:18

Facebook boykotu büyüyor! (Zuckerberg 7.2 milyar dolar kaybetti) - 1

Sosyal medya devi Facebook geçtiğimiz yıllarda patlak veren veri skandalından sonra tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor. 

 

Facebook boykotu büyüyor! (Zuckerberg 7.2 milyar dolar kaybetti) - 2

Coca-Cola ve Verizon’un da aralarında bulunduğu onlarca şirket, ABD Başkanı Donald Trump’ın  şiddet içerikli paylaşımını silmeyen Facebook’tan reklamlarını çekme kararı almıştı. 

Facebook boykotu büyüyor! (Zuckerberg 7.2 milyar dolar kaybetti) - 3

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Trump’ın bir paylaşımı ile alevlenen kampanyaya Starbucks da katıldı. 

Facebook boykotu büyüyor! (Zuckerberg 7.2 milyar dolar kaybetti) - 4

Aynı habere göre, geçtiğimiz günlerde başlayan Facebook bpykotuna katılarak sosyal medya platformuna reklam vermeme kararı alan şirketlerin sayısı yüze yaklaştı. 

Facebook boykotu büyüyor! (Zuckerberg 7.2 milyar dolar kaybetti) - 5

Independent gazetesinde yer alan habere göre ise bu kampnayanın maliyeti milyar dolarlar ile ölçülecek seviyeye ulaştı. 

Facebook boykotu büyüyor! (Zuckerberg 7.2 milyar dolar kaybetti) - 6

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Facebook’un piyasa değeri 56 milyar dolar azalırken,  Zuckerberg’in net serveti 7.2 milyar dolar azalarak 82,9 milyar dolara düştü. 

Facebook boykotu büyüyor! (Zuckerberg 7.2 milyar dolar kaybetti) - 7

NE YAŞANMIŞTI? 

25 Mayıs'ta Minnesota eyaletinde yaşayan siyahi George Floyd’un beyaz bir polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protesto dalgası ülkedeki tansiyonun artmasına neden olmuştu. 

Facebook boykotu büyüyor! (Zuckerberg 7.2 milyar dolar kaybetti) - 8

ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Mayıs’ta yaptığı “Yağma başlarsa ateş açarız” paylaşımı ise bu tansiyonun en üst noktaya çıktığı tarih olarak görülmüştü. 

Facebook boykotu büyüyor! (Zuckerberg 7.2 milyar dolar kaybetti) - 9

Trump'ın bu paylaşımı sonrası mikro blog  platformu Twitter, tarihinde ilk kez bir devlet başkanının paylaşımını “şiddet içerdiği” gerekçesiyle sınırlandırma kararı almıştı. 

Facebook boykotu büyüyor! (Zuckerberg 7.2 milyar dolar kaybetti) - 10

Twitter'ın bu adım sonrası gözler Facebook'a çevrilmiş, Facebook CEO’su Mark  Zuckerberg'in "Başkan Trump’ın paylaşımı Facebook kurallarını ihlal etmiyor" açıklaması pek çok kesmin tepkisini çekmişti. 

  

Facebook boykotu büyüyor! (Zuckerberg 7.2 milyar dolar kaybetti) - 11
Zuckerberg'in bu açıklaması sonrası geçen hafta altı insan hakları örgütü, büyük şirketlere bir çağrıda bulunarak, temmuz ayı boyunca Facebook’a reklam vermemelerini istedi.

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