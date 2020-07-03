Facebook boykotunda son durum: En çok reklam veren şirketler katılmadı

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Sosyal medya devi Facebook geçtiğimiz yıllarda patlak veren veri skandalından sonra tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor.
Starbucks, Pepsi, Coca-Cola ve Verizon’un da aralarında bulunduğu onlarca şirket, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın şiddet içerikli paylaşımını silmeyen Facebook’tan reklamlarını çekme kararı almıştı.
Sadece pazartesi günü Adidas, HP, ve Ford firmaları da Unilever, The North Face, Coca Cola, Honda ve diğerlerine katıldı. Kampanya kapsamında sosyal medya reklamlarını durduran son büyük firma Lego oldu.
Son dönemde Mars, Target, Ford, Adidas, Coca Cola, Unilever ve Starbucks dahil toplamda 400 firma sosyal ağlardan reklamlarını kaldırdı.
Ancak CNN International'da yer alan habere göre, Walmart, American Express ve Home Depot'un aralarında bulunduğu Facebook'a en çok reklam veren 100 firmanın çoğu boykota katılmadı. Şirketin en büyük reklam geliri elde ettiği 25 şirketten sadece 3 tanesi (Microsoft, Starbucks ve Pfizer) reklamlarını çekme kararı aldı.
Peki reklam boykotu Facebook'u nasıl etkileyecek? Firma 2019’da gelirinin yüzde 98’ine denk gelen 69.7 milyar doları reklamlardan elde etti.
Başka bir deyişle sosyal meyda devi geçtiğimiz yıl kazandığı her 100 doların 98'ini reklam verenlerden elde etti.
Ancak Facebook'taki büyük reklam harcamaları daha çok orta ve ufak ölçekli firmalardan geliyor. Zira Facebook’ta 8 milyon reklam veren var.
En çok harcama yapan ilk 100 firma ise yıl toplamında 4.2 milyar dolarlık reklam harcaması yaptı. Bu da reklam gelirinin sadece yüzde 6’sı anlamına geliyor.
Yaşanan bu gelişmeler sonrası Facebook’un piyasa değeri geçtiğimiz hafta 56 milyar dolar azalırken, Zuckerberg’in net serveti 7.2 milyar dolar azalarak 82,9 milyar dolara düştü.
25 Mayıs'ta Minnesota eyaletinde yaşayan siyahi George Floyd’un beyaz bir polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protesto dalgası ülkedeki tansiyonun artmasına neden olmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Mayıs’ta yaptığı “Yağma başlarsa ateş açarız” paylaşımı ise bu tansiyonun en üst noktaya çıktığı tarih olarak görülmüştü.
Trump'ın bu paylaşımı sonrası mikro blog platformu Twitter, tarihinde ilk kez bir devlet başkanının paylaşımını “şiddet içerdiği” gerekçesiyle sınırlandırma kararı almıştı.
Twitter'ın bu adım sonrası gözler Facebook'a çevrilmiş, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg'in "Başkan Trump’ın paylaşımı Facebook kurallarını ihlal etmiyor" açıklaması pek çok kesmin tepkisini çekmişti.