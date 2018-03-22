Facebook Messenger'a 2 yeni özellik
Facebook Messenger'e iki yeni özellik geliyor. Biri, grup konuşmalarında yöneticilere yeni yetkiler verilmesi, diğeri ise katılım linkleri...
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1Facebook Messenger'da, grup konuşmalarında yöneticilere yeni yetkiler veriliyor.
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Yeni özellikle beraber, yöneticiler grup üyelerini konuşmaya ekleyip konuşmadan çıkartabiliyor.
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3Ayrıca yönetici ayrıcalıkları dahilinde kullanıcıları yükseltebiliyor ya da indirgeyebiliyorlar.
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Messenger’e gelen bir diğer yenilik ise katılım linkleri. Bu link sayesinde kullanıcılar gruba davet etmek istedikleri kişilere bu linkleri gönderebiliyor.
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5Şimdiye kadar grup konuşmalarına bahsetme, tepkiler, grup ödemeleri ve kişiselleştirme gibi özellikler getiren Messenger, geçtiğimiz yıl platformda her gün 2.5 milyon yeni grup oluşturulduğunu açıklamıştı.