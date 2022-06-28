Facebook ve Instagram'ın kürtajla ilgili bazı içerikleri kısıtladığı tespit edildi. Kısıtlamalar, ABD Yüksek Mahkemesi’nin 1973'te dönüm noktası niteliğindeki Roe v. Wade davasını bozmaya karar vermesinden birkaç gün sonra geldi. Google ise kadınların kürtaj hakkını destekleyeceğini ve eyaletlerden gelen uygulama taleplerine uymayacağını açıkladı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Instagram, kürtaja ilişkin en az iki etiketi sildi ve sınırladı. Bunların arasında “kürtaj hapları” (ingilizce: abortion pills) ve “mifepriston” (gebeliği erken dönemde sonlandıran hap) yer alıyor. Facebook ise “kürtaj haplarını postalayabileceğini” belirten gönderileri platformdan kaldırdı ve bu tür paylaşımları yapan kullanıcıları geçici olarak engelledi. Facebook'ta kendi araştırmasını yürüten Daily Mail, açtığı bir hesap aracılığıyla çeşitli sayfalarda “Kürtaj hapları postalanabilir' mesajını yayınladı. Gazetenin bildirdiğine göre, bir dakikadan kısa bir süre içinde, gönderinin platformun ilaçlarla ilgili Topluluk Standartlarına aykırı olduğunu belirten bir bildirim çıktı. DailyMail yorum için Meta ile iletişime geçtiğini ve henüz bir yanıt alamadığını aktardı. Diğer taraftan, Google’ın Meta’nın aksine kadınların kürtaj olma haklarını desteklediği görüldü. Google’ın yöneticilerinden Keith Enright, şirketlerinin eyaletlerden gelen kürtaj verileri için yasa uygulama taleplerine uymayacağını söyledi. Öte yandan, ABD’de kürtajın anayasal hak olmaktan çıkarılması halkı sokağa döktü. Kararı protesto edenler, birçok eyalette gösteriler düzenledi. Mahkemenin kararına Biden yönetimi de sert tepki gösterdi. Başkan Joe Biden, "mahkeme ve ülke adına üzücü bir gün" dedi. Fransa, İspanya, Belçika ve Kanada liderleri de karara tepki gösterdi.