Facebook, WhatsApp mesajlarını okumak istiyor

Dünya genelinde tepkilere neden olan bu karar nedeniyle WhatsApp kısa süreli geri adım atmıştı. Ancak son karara göre şirket yeni kurallara onay vermeyen kullanıcılara sürekli uyarı gönderecek. Bir süre sonra hesaplar inaktif duruma çekilecek.

Rekabet Kurulu'nun aldığı karar neticesinde Türkiye'deki kullanıcılara bu kurallar şart koşulamayacak.