Facebook'a "dua etme" butonu eklendi: Artık yaklaşan iş görüşmeleriniz veya sınavlarınız için arkadaşlarınızdan manevi destek isteyebileceksiniz

California’daki The Claremont Colleges topluluğunda Müslüman bir imam olan Adeel Zeb ise “Bu tür şirketler, dini açıdan azınlıkta kalan toplulukların güvenliğini sağlamak için uygun önlemleri ve protokolleri başlattığı sürece, inançlı insanlar da bu hayati girişimi desteklemeye başlamalı” dedi.

Diğer taraftan, veri politikaları uyarınca Facebook, topladığı bilgileri reklamları kişiselleştirmek de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanıyor. Ancak şirket, reklam verenlerin, kitleleri hedeflemek için “dua etme” butonu ile ilgili aktivitelerini kullanamayacağını duyurdu.